عرضه عمده سهام شركت لبنيات پاك انجام مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، روز يكشنبه مورخ 25 تير ماه 1385 تعداد 4 ميليون و 500 هزار سهم از سهام شركت لبنيات پاك به قيمت پايه هر سهم 8750 ريال بصورت يكجا و نقدي از طريق نماد مجازي ( ژ) عمده عرضه مي شود.

براين اساس كل سهام منتشره شركت لبنان پاك 88 ميليون و 772 هزار و 688 سهم مي باشد و نماد اين شركت در تابلو اصلي معاملات قرار دارد.

به گزارش مهر، فروشنده اين سهام صندوق بازنشستگي شركت ملي گاز ايران است كه از طريق كارگزاري خبرگان سهام عرضه مي شود.

لازم به ذكراست، 4 ميليون و 500 هزارسهم عرضه شده حدود 07/5 درصد كل سهام شركت لبنيات پاك را تشكيل مي دهد.

براساس اطلاعات سايت شركت خدمات بورس تهران، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، شركت سرمايه گذاري ملي ايران و شركت صنايع شير ايران سهامداران عمده و اصلي شركت لبنيات پاك مي باشند.