700 هنرمند خارجي به مسابقه پوستر اديان توحيدي دعوت شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دبيرخانه جايزه جهاني پوستر اديان توحيدي بر اساس اطلاعاتي كه از روي سايت هاي اينترنتي اين هنرمندان با همكاري و هماهنگي انجمن گرافيك ايران به دست آورده، با ارسال نامه الكترونيكي به 700 هنرمند خارجي از آنها دعوت كرده در مسابقه پوستر جايزه جهاني اديان توحيدي شركت كنند.

رايزني و برقراري ارتباط با سفارتخانه هاي ايران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و آي سيسيكو (نماينده فرهنگي هنري سازمان كنفرانس اسلامي در ايران) از جمله ديگر فعاليت هاي دبيرخانه اين جايزه براي شناسايي ساير هنرمندان خارجي بوده است. هنرمندان دعوت شده از مليت هاي مختلف و ساكن كشورهايي مانند لبنان، مصر، تركيه، آرژانتين، ژاپن، كره جنوبي، چين، مكزيك و اكثر كشورهاي اروپايي هستند.

دبيرخانه جايزه جهاني اديان توحيدي با دعوت از هنرمندان سراسر جهان مي كوشد تلقي توحيدي اديان را از منظر طراحي پوستر به نمايش گذارده و ارتقا دهد. اين جايزه را آيدين آغداشلو، ابراهيم حقيقي، محمدحسين حليمي، حسين خسروجردي و فرشيد مثقالي داوري مي كنند و قرار است تنها 40 اثر به نمايشگاه آن راه يابد.

اين مسابقه توسط سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار مي شود و علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر از نحوه شركت در مسابقه و آشنايي با قوانين آن مي توانند به سايت اينترنتي www.mrawards.org مراجعه كنند.