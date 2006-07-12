تلاشهاي مستمر آمريكا براي همراه كردن روسيه و چين با اقدامات خود بر ضد ايران شكست خورده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن تايمز درتحليلي نوشت : رئيس جمهور آمريكا امروز سفر خود به آلمان و روسيه را آغاز مي كند و تلاش مي كند در اين سفر نيز بازهم با مقامهاي اين كشورها به ويژه روسيه گفتگو كند و آنان را متقاعد نمايد تا در موضع گيري ها بر ضد ايران همكاري نمايند.

گفتگوهاي جرج بوش با آنجلا مركل صدراعظم آلمان و ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه و ديگر رهبران گروه هشت كشور صنعتي نيز بر همين موضوع متمركز خواهد بود كه بوش آن را تهديد بزرگي براي جهان مي داند.

واشنگتن تايمز با اشاره به نظرسنجي كه اخيرا در برخي از كشورها انجام شد و افكارعمومي اعلام كردند آمريكا را خطر بزرگتري نسبت به برنامه هسته اي ايران براي جهان مي دانند، نوشت: دولت آمريكا هنوز هم تلاش مي كند در برابر ايران متحديني براي خود جمع آوري كند و درعوض توجه ندارد كه مي تواند با منطق گفتگو مسئله را حل و فصل نمايد.

واشنگتن تايمز همچنين نوشت: تصميم بوش براي ديدار با مركل آن هم در آلمان نشان مي دهد كه اين مسئله براي آمريكا بسيار اهميت دارد و موضعگيري اروپا در برابر ايران نيز براي بوش بسيار برجسته شده است.

البته مقامهاي آمريكا اعلام كرده اند كه بوش براي گفتگو درباره دموكراسي به روسيه سفر مي كند، اما در جلسات خصوصي اعلام شده است كه تنها دليل سفر بوش به روسيه متقاعد كردن مقامهاي اين كشور براي بررسي مسئله هسته اي ايران در شوراي امنيت است.

توني اسنو سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرده است : نشست سران گروه هشت يكي از نشست هاي مهم است.

وي تاكيد كرد: ما در پي راه حلي ديپلماتيك براي مسئله هسته اي ايران هستيم و مي خواهيم اين موضوع زودتر به نتيجه برسد.

روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز با اشاره به اينكه آمريكا در عمل چنين راهكاري را دنبال نمي كند، آورده است: در هر حال با اينكه آمريكا تاكنون بارها تلاش كرده است روسيه و چين را با خود متحد كند و از عهده اين كار برنيامده است، اما جرج بوش هنوز از پاننشسته و براي اين امر تلاش مي كند.