افزايش 5/5 درصدي اهداي خون در تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر زهره عطارچي امروز در مراسم توديع و معارفه مديرعامل سابق و جديد انتقال خون استان تهران افزود: سازمان انتقال خون بسيار متفاوت از سازمانهاي ديگر است چرا كه ماده اصلي آنها خريدني نيست و فقط شهروندان بايد با ايثار و اهداي خون خود اين ماده را كه خون است، در اختيار سازمان قرار دهند بنابراين اگر مردم نباشند سازمان انتقال خون پرسنلي نخواهد داشت.

وي با بيان اينكه شرايط فعاليت در سازمان انتقال خون بسيار دشوار تر از ديگر سازمانها است اما پرسنل آن گمنام مانده اند، گفت: اگر اتفاقي براي اين سازمان بيافتد هيچ سازمان و مركز ديگري نمي تواند فعاليت هاي مربوط به انتقال خون را پوشش دهد.

مدير سابق انتقال خون استان تهران گفت: با توجه به كمبود نيرو، پرسنل ناچار به اضافه كاري هستند به گونه اي كه حتي در ايام تعطيل كه اغلب شهروندان از تهران خارج مي شوند، اين پرسنل بايد 2 برابر روزهاي غير تعطيل فعاليت كنند تا خون رساني به حد كافي صورت گيرد.

وي ادامه داد: به روز و اورژانسي بودن فعاليت هاي سازمان از ديگر سختي هاي آن است چون نمي توان فرآورده هاي خوني را به مدت زيادي نگهداري كرد ضمن اينكه نياز به خون به صورت شبانه روزي وجود دارد و مراجعه كنندگان براي دريافت خون هم فقط شامل تهران نمي شود چرا كه بسياري از بيماران از شهرستانها براي درمان به تهران مي آيند.

مدير سابق انتقال خون استان تهران گفت: در سال جاري ميزان اهداي خون توسط شهروندان 5/5 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته و نيز اين ميزان در تيرماه امسال نسبت به زمان مشابه در سال قبل نيز 9/3 درصد افزايش داشته است انتقال خون استان تهران روزانه يك هزار و 750 مراجعه كننده دارد كه بايد ضمن جلب رضايت آنان، استانداردها را هم رعايت كند.

وي افزود: در زمينه خون گيري هم اكنون 28 درصد افراد مراجعه كننده دچار معافيت از اهداي خون مي شوند كه بايد بتوان ضمن منصرف كردن آنان از اهداي خون، راضي نيز نگه داشت.

مدير سابق انتقال خون استان تهران گفت: از آنجا كه خونهاي اهدايي به وسيله ماشين براي بررسي به آزمايشگاه ها فرستاده مي شوند بنابراين حتي رانندگان اين ماشين ها هم با ديگران متفاوت هستند چون بايد ميزان سرما براي خون در حال انتقال را بررسي و رعايت كنند.

وي ادامه داد: انجام آزمايش هاي خوني بايد به صورت دقيق صورت گيرد چون در صورت بروز اشتباه حتي در يك واحد خوني مي تواند افراد دريافت كننده خون را به بيماري مبتلا كند.

عطارچي با بيان اينكه انتقال خون استان تهران هم اكنون در زمينه خون رساني جمعيت 13 ميليوني را تحت پوشش دارد، گفت: سازمان انتقال خون در ارديبهشت ماه سال جاري موفق به دريافت ايزو 9001 شده است.