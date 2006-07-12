ارائه جدول زمان بندي جديد تعديل برج جهان نما به كميته ميراث جهاني تا بهمن 85

عبدالرسول وطن دوست در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد وضعيت برج جهان نما كه شب گذشته در كميته ميراث جهاني اجلاس ليتواني برگزار شد ، افزود: وضعيت ميدان امام اصفهان و مصوبه قبلي ميراث جهاني مبني بر تعديل برج جهان نما بر اساس جدول زمانبدي بررسي شد.

وي خاطر نشان كرد: سال گذشته به دليل مشكلات فني سازه اي نتوانستيم در زمان اعلام شده نسبت به كاهش برج جهان نما اقدام كنيم ، به همين دليل نامه اي به ميراث جهاني ارسال و مشكلات موجود در ميان گذاشته شد.

رئيس پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار فرهنگي و تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: در مصوبه ديروز كميته جهاني پس از بررسي از اقدامات ايران در اين خصوص تشكر كردند و اظهار اميدواري كردند كه ايران اهتمام بيشتري نسبت به تعديل برج جهان نما در زمانهاي مقرر انجام دهد.

وطن دوست گفت: ميدان امام اصفهان و وضعيت برج جهان نما در اجلاس بعدي مجدد مورد بررسي قرار مي گيرد.