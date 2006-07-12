  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۳

/ اختصاصي مهر /

ارائه جدول زمان بندي جديد تعديل برج جهان نما به كميته ميراث جهاني تا بهمن 85

ارائه جدول زمان بندي جديد تعديل برج جهان نما به كميته ميراث جهاني تا بهمن 85

رئيس پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي و فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: كميته ميراث جهاني تا اول فوريه 2007 ، ( 12 بهمن 85 ) براي ارائه گزارش جديد و جدول دوباره زمان بندي در خصوص تعديل برج جهان نما به ايران مهلت داد.

عبدالرسول وطن دوست در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد وضعيت برج جهان نما كه شب گذشته در كميته ميراث جهاني اجلاس ليتواني برگزار شد ، افزود: وضعيت ميدان امام اصفهان و مصوبه قبلي ميراث جهاني مبني بر تعديل برج جهان نما بر اساس جدول زمانبدي بررسي شد.

وي خاطر نشان كرد: سال گذشته به دليل مشكلات فني سازه اي نتوانستيم در زمان اعلام شده نسبت به كاهش برج جهان نما اقدام كنيم ، به همين دليل نامه اي به ميراث جهاني ارسال و مشكلات موجود در ميان گذاشته شد.

رئيس پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار فرهنگي و تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: در مصوبه ديروز كميته جهاني پس از بررسي از اقدامات ايران در اين خصوص تشكر كردند و اظهار اميدواري كردند كه ايران اهتمام بيشتري نسبت به تعديل برج جهان نما در زمانهاي مقرر انجام دهد.

وطن دوست گفت: ميدان امام اصفهان و وضعيت برج جهان نما در اجلاس بعدي مجدد مورد بررسي قرار مي گيرد.

کد مطلب 351989

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها