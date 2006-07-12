اصول بيمه اي از حمايتي بايد تفكيك شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، داود مددي امروز در همايش سراسري تدوين راهبردهاي نوين سازمان تامين اجتماعي ، گفت: سازمان تامين اجتماعي همچون يك دولت است و حضور آن امروزه در استانها بسيار فعال است اما نمي توان انتظار داشت كه اين سازمان را با چنين گستردگي مسئوليت با روش هاي سنتي اداره نمود .

وي با با بيان اينكه بايستي به دنبال تحول در سازمان تامين اجتماعي باشيم افزود : تمامي امور بايد متحول شود و در صورتيكه تحولي در نظامي به وجود نياد آن را فساد فرا خواهد گرفت .

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : بايد در قوانين ، روش ها و رفتارها تجديد نظر كنيم و در جهت جلب رضايت بيمه شدگان به نحو شايسته عمل كنيم .

مددي با تاكيد بر اينكه همواره حق با مشتري است و اين امر بايد سرلوحه برنامه ها و مديران قرار گيرد افزود : بايد در همواره به دنبال جلب رضايت مردم و بيمه شدگان باشيم .

وي گفت : در حال حاضر آشفتگي اغلب واحد هاي سازماني را فرا گرفته بنابراين بايد هر چه سريعتر استقرار نظام مديريتي كيفي را حاكم كنيم.

مددي از مديران سازمان تامين اجتماعي خواست مردم را براي دريافت خدمات آزار ندهند و علاوه بر رضايت مردم رضايت كاركنان خود را نيز فراهم كنند .

وي اظهار داشت: برخي معتقدند كه سازمان تامين اجتماعي فقط پول مي گيرد اما خدمات ارائه نمي دهد در حالي كه چنين نيست و بايد گفت سازمان به نسبت خدماتي كه به بيمه شدگان خود ارائه مي دهد درصد ناچيزي دريافت مي كند .

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : بايد جو منفي كه نسبت به سازمان تامين اجتماعي وجود دارد بايد تغيير كند.