سقوط 24 پله اي فوتبال ايران در رده بندي فيفا / استراليا تيم اول آسيا

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين رده بندي كه توسط كميته‌ فني فدراسيون بين‌المللي فوتبال (فيفا) اعلام شده است تيم ملي كشورمان با 62 امتيازمنفي و 24 پله سقوط نسبت به ماه مي سال 2006 در رده چهل و هفتم تيم هاي برتر دنيا قرار گرفته است. تيم كشورمان در رده بندي قبلي فيفا در رده 23 قرار داشت.

تيم كشورمان در ميان تيم هاي آسيايي پس از تيم استراليا كه در رده بندي فيفا درجايگاه 33 قرار گرفته است ، عنوان دومين تيم بر بين آسيايي ها را به خود اختصاص داده است. پس از تيم ملي ايران تيم هاي ژاپن، ازبكستان و كره جنوبي به ترتيب با قرار گرفتن در مكان‌هاي چهل و نهم، پنجاهم و پنجاه و ششم دنيا تيم‌هاي سوم تا پنجم آسيا هستند. در اين رده بندي تيم ملي عربستان هشتاد و يكم است و ضعيف ترين تيم آسيايي لقب گرفته است.

در ميان تيم هاي برتر جهان تيم ملي برزيل با وجود اينكه در مسابقات جام جهاني به عنوان قهرماني دست نيافت اما همچنان در رده اول قرار دارد و ايتاليا دوم است. تيم ملي آرژانيتن نيز در رده سوم ايستاده است.