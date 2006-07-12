شاتل براي تكميل ماموريت آماده است

به گزارش خبرگزاري مهر، "پيرز سلرز" و "مايكل فوسم" با چك كردن لباس هاي مخصوصشان، خود را براي انجام پياده روي امروز آماده مي كنند. در جريان ماموريت امروز قرار است فضانوردان به مخزن بار شاتل وارد شوند و مواد مورد استفاده براي تعمير خسارات وارده به اجزاي سخت و سياهي كه از دماغه و لبه هاي جلويي بال در مقابل گرماي شديد محافظت مي كنند را آزمايش كنند.

جورج دبليو بوش رئيس جمهوري آمريكا نيز در تماسي تلفني با فضانوردان شاتل فضايي "ديسكاوري" از آنها براي انجام اين ماموريت تشكر كرد.



بوش در اين تماس تلفني گفت : بخشي از پياده روي فضايي شما را مشاهده كردم و به دليل ارائه خدمات به مردم آمريكا از شما سپاسگزارم.

بوش خدمه ديسكاوري را دعوت كرد تا پس از پايان ماموريت و بازگشت به زمين از كاخ سفيد ديدن كنند.