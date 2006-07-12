۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۴

پنتاگون نقض قوانين توسط بوش را تاييد كرد

پنتاگون براي نخستين بار در مخالفت با دولت جرج بوش اعلام كرد: قوانين كنوانسيون ژنو شامل زنداني هاي حاضر در گوانتانامو و ديگر زندان هاي آمريكايي مي شود و جرج بوش تاكنون بزرگترين ناقض اين قوانين بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، در حالي كه پيش از اين جرج بوش بارها تاكيد كرده بود: مبارزه با عناصر القاعده مسئله اي است كه با جنگ هاي ديگر فرق دارد، اما پنتاگون براي نخستين بار در مخالفت با بوش اعلام كرد: زنداني هاي حاضر در گوانتانامو و هر جاي ديگر كه از سوي ارتش آمريكا زنداني شده اند، تحت حمايت كنوانسيون ژنو هستند.

 

گوردون اينگلند فرمانده پنتاگون اعلام كرد: خواسته جرج بوش در پنج سال گذشته در مورد اينكه قوانين جنگي شامل مبارزه با القاعده نمي شود، كاملا اشتباه بوده است و نقض قوانين بين المللي محسوب مي شود.

 

اينگلند گفت: من درخواست مي كنم همه دستورهاي نظامي سالهاي گذشته درباره زنداني ها مورد بازبيني قرار گيرد و با بند 3 كنوانسيون ژنو تطبيق داده شود.

 

بند 3 كنوانسيون ژنو هرگونه شكنجه و رفتار غير انساني را تقبيح و تاكيد مي كند زنداني ها بايد در دادگاههاي منظم مورد محاكمه قرار گيرند.

 

اين فرمانده پنتاگون كه منابع آگاه اعتقاد دارند به زودي اخراج خواهد شد، اعلام كرد: بوش در تمام سالهاي گذشته قوانين مربوطه را نقض كرده است و بايد در برابر افكار عمومي جهان پاسخگو باشد.

 

هم اكنون دولت بوش به شدت با اعتراض افكار عمومي جهان درباره گوانتانامو روبرو است و تلاش مي كند چهره اي موجه از خود نشان دهد و اعلام كرده است زنداني ها به زودي در دادگاه مورد محاكمه قرار خواهند گرفت.

اين چندمين باري است كه نزديكان بوش به رويه رفتار و سياست هاي وي اعتراض مي كنند و اين موضوع نشان مي دهد كه رئيس جمهوري آمريكا نه تنها مورد تنفر افكار عمومي است، بلكه نزديكان وي نيز به اين رويه معترض شده اند.

