پنتاگون نقض قوانين توسط بوش را تاييد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، در حالي كه پيش از اين جرج بوش بارها تاكيد كرده بود: مبارزه با عناصر القاعده مسئله اي است كه با جنگ هاي ديگر فرق دارد، اما پنتاگون براي نخستين بار در مخالفت با بوش اعلام كرد: زنداني هاي حاضر در گوانتانامو و هر جاي ديگر كه از سوي ارتش آمريكا زنداني شده اند، تحت حمايت كنوانسيون ژنو هستند.

گوردون اينگلند فرمانده پنتاگون اعلام كرد: خواسته جرج بوش در پنج سال گذشته در مورد اينكه قوانين جنگي شامل مبارزه با القاعده نمي شود، كاملا اشتباه بوده است و نقض قوانين بين المللي محسوب مي شود.

اينگلند گفت: من درخواست مي كنم همه دستورهاي نظامي سالهاي گذشته درباره زنداني ها مورد بازبيني قرار گيرد و با بند 3 كنوانسيون ژنو تطبيق داده شود.

بند 3 كنوانسيون ژنو هرگونه شكنجه و رفتار غير انساني را تقبيح و تاكيد مي كند زنداني ها بايد در دادگاههاي منظم مورد محاكمه قرار گيرند.

اين فرمانده پنتاگون كه منابع آگاه اعتقاد دارند به زودي اخراج خواهد شد، اعلام كرد: بوش در تمام سالهاي گذشته قوانين مربوطه را نقض كرده است و بايد در برابر افكار عمومي جهان پاسخگو باشد.