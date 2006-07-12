براي حفاري در درياي خزر با كمبود دكل مواجه هستيم

اسفنديار جهانگيري درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با تاكيد به كمبود دكل در درياي عميق خزر براي حفاري گفت : در حال حاضر شركت حفاري شمال كه پيمانكار فرعي يك شركت اماراتي براي حفر چاه در تركمنستان است تنها دكل حفاري را به كار گرفته است .

وي افزود : استفاده از اين دكل حفاري "ايران - خزر " براي ايران بيش از 19 ميليون دلار درآمد داشته چرا كه كشورهاي حاشيه درياي خزر براي حفر در چاه در آبهاي عميق اين دريا با كمبود دكل مواجه هستند و از آنجا كه اين دكل ها به دليل شرايط جغرافيايي اين دريا قابل استفاده يا انتقال به دريايي ديگر نيست درنتيجه فعاليت ايران در اين كشورها بدون مناقصه بوده و درآمد زيادي را وارد كشور مي كند .

وي اضافه كرد : دكل "ايران - خزر " ده ماه است كه در كشور تركمنستان فعاليت مي كند و در اين مدت نيز 5 حلقه چاه حفر شده و هم اكنون در اين منطقه حفاري چاه ششم در عمق 461 متر در دستور كار قرار دارد.

وي درباره حفاري در درياي خزر توسط ايران گفت : براي شروع كار در انتظار ساخت دكل حفاري " ايران - البرز " هستيم كه توسط شركت صدرا ساخته مي شود و تاكنون نيز دو سال تاخير داشته است .

جهانگيري درباره خريد يا ساخت دكل هاي بيشتر براي سرعت بخشيدن به كار گفت : ساخت دكل بيشتر مقرون به صرفه نيست زيرا پروژه هاي درياي خزر در ايران و كشورهاي همسايه محدود است .