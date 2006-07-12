عنان افزايش همكاري سازمان ملل با سازمان كنفرانس اسلامي را خواستار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، " كوفي عنان " با انتشار بيانيه اي همچنين تصريح كرد : سازمان ملل و سازمان كنفرانس اسلامي براي پيشرفت صلح، عدالت و دمكراسي همكاري هاي فزاينده اي داشته اند .

دبيركل سازمان ملل با اشاره به اوضاع خاورميانه، طرفين درگير را به كاهش تنش زايي دعوت و خاطر نشان كرد : اكنون زمان آن فرا رسيده تا سازمان كنفرانس اسلامي در سايه افزايش مشاركت با سازمان ملل به پايان درگيري ها كمك كرده و مسير سازش را فراهم كند .

"عنان" با ابراز اميدواري نسبت به مشاركت اين سازمان اسلامي در حل مسئله عراق اظهار داشت : در شرايط كنوني سازمان كنفرانس اسلامي بيش از هر نهاد ديگر مي تواند در بهبود وضعيت عراق تاثيرگذار باشد .

اين در حالي است كه " اكمل الدين احسان اوغلو " دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي در نشست همسايگان عراق در تهران(كه 17 و 18 تير در تهران برگزار شد) درباره نقش سازمان كنفرانس اسلامي در قبال تحولات عراق خاطر نشان كرد : سازمان با قدرت در كنار دولت و ملت عراق قراردارد و از طرح آشتي ملي كه نوري المالكي نخست وزير اين كشور ارائه كرده است،حمايت مي كند.

وي همچنين درباره جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي در مناطق فلسطيني ضمن محكوم كردن اين خوي تجاوزگري رژيم اشغالگر قدس از جامعه بين المللي خواست مسئوليت خود را دراين زمينه درك كند و در مقابل تجاوزگري اسرائيل فورا اقدام كند.



