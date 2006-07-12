بعيد دانستن وقوع جنگ داخلي در عراق / ضرورت انحلال شبه نظاميان و مشاركت آنها در بازسازي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه، نوري المالكي در سفر اخير خود به منطقه كردستان عراق در كنفرانس مطبوعاتي در شهر اربيل با بعيد دانستن پيش رفتن عراق به سمت جنگ داخلي، خاطر نشان كرد كه اعمال خشونت آميز را كساني انجام مي دهند، كه ضرورت يكپارچه ماندن عراق را درك نمي كنند.



مالكي گفت : دستگاههاي امنيتي مي توانند اوضاع را كنترل كنند و امنيت را برقرار كنند، اما وي همچنان راههاي سياسي را ترجيح مي دهد و بر ادامه حركت در چارچوب طرح آشتي ملي تاكيد مي كند.



وي با اعلام مخالفت دولتش با ادامه فعاليت شبه نظاميان در عراق، خاطر نشان كرد: ما با اينكه سلاح در دست كساني غير از نيروهاي نظامي و امنيتي قرار داشته باشد، مخالفيم ، زيرا وجود شبه نظاميان احزاب به نفع عراق و مردم آن نيست.



مالكي اظهار داشت : دولت وي طرحي براي تعامل در سطوح مختلف اين مشكل از طريق آشتي ملي و عمليات بازسازي دارد تا شبه نظاميان وابسته به احزاب بتوانند نقش خود را در بازسازي عراق انجام دهند.



مالكي تاكيد كرد كه دولت عراق نمي تواند با فعاليت شبه نظاميان در كنار نيروهاي نظامي وامنيتي موافقت كند.



نخست وزير عراق تصريح كرد: تنها كساني كه مسئوليت حفظ امنيت را برعهده دارند، نيروهاي دولتي هستند.



اين در حالي است كه جلال طالباني رئيس جمهوري عراق و رئيس حزب اتحاديه ميهني كردستان اين كشور با انحلال شبه نظاميان پيشمرگ كرد مخالفت كرده است.