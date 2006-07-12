حسين مسافر آستانه در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: "در حال بازنگري ساختاري آئين نامه انجمن هاي نمايش سراسر كشور هستيم. شرايط عضويت در اين انجمن ها و هيأت مديره آنها تغيير كرده و به منظور تشخص دادن به انجمن نمايش، شرايط جديدي براي عضوگيري تعريف شده كه بر اين اساس هر كسي نمي تواند عضو اين انجمن ها شود."



رئيس انجمن نمايش خاطرنشان كرد: "اين عضوگيري بر اساس آئين نامه اجرايي ابلاغ شده به انجمن هاي سراسر كشور است و كارت اعضاء واجد شرايط اين انجمن ها از اين پس توسط اداره كل هنرهاي نمايشي صادر خواهد شد."



مسافر آستانه همچنين درباره نحوه پرداخت بودجه به انجمن هاي نمايش شهرستان ها توضيح داد: "اين بودجه در قبال طرح و برنامه ارائه شده آنها در شوراي كارشناسي بررسي خواهد شد و در مورد ضرورت آنها تصميم گيري و بر اين اساس تعيين و پرداخت مي شود. هيچ سهميه خاصي براي هيچ كدام از انجمن ها در نظر گرفته نشده و همه آنها از اين پس بر اساس فعاليت خود بودجه مي گيرند."



رئيس انجمن نمايش در مورد برخي انجمن هاي نمايش شهرستان هاي كوچك كه به دليل نداشتن فعاليت مدتي است متلاشي شده يا كم كارند گفت: "اين انجمن ها در صورت فعال نبودن بودجه نخواهد گرفت يا اگر كم كار باشند بودجه اندكي مي گيرند."



مسافر آستانه كه در ماه گذشته همواره مشغول سفر به مراكز استان ها براي بررسي عملكرد انجمن هاي نمايش استان ها بوده، تصريح كرد: "در اين سفرها كه به منظور توجيه عملكرد جديد انجمن هاي نمايش و ارائه راهكارهاي خاص براي فعال شدن آنها بود، درباره شرايط جديد عضويت و پرداخت بودجه توضيحات لازم را به مسئولان ارشاد و انجمن هاي نمايش ارائه كرديم."