  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۲۹

مجلس تخصيص بودجه مقاوم سازي و نوسازي مدارس را پيگيري مي كند

مجلس تخصيص بودجه مقاوم سازي و نوسازي مدارس را پيگيري مي كند

مجلس شوراي اسلامي ، تخصيص بودجه تخريب، مقاوم سازي و نوسازي مدارس در سال 85 را پيگيري مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد:  به دنبال مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اختصاص سه ميليارد و نهصد و چهل و پنج ميليون دلار در طي چهار سال براي تخريب، مقاوم سازي و نوسازي مدارس ، ششصد ميليون دلار آن مي بايست در سال 85 تخصيص مي يافت كه به دليل برخي موانع محقق نشد.

در همين راستا با پيگيري هاي مجلس و تلاش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين مصوبه در حال اجرايي شدن است ورئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس طي نامه اي به رياست جمهوري از تلاش وي به منظور تحقق مصوبه نوسازي مدارس تشكر كرد.

کد مطلب 352006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها