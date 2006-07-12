مجلس تخصيص بودجه مقاوم سازي و نوسازي مدارس را پيگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: به دنبال مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اختصاص سه ميليارد و نهصد و چهل و پنج ميليون دلار در طي چهار سال براي تخريب، مقاوم سازي و نوسازي مدارس ، ششصد ميليون دلار آن مي بايست در سال 85 تخصيص مي يافت كه به دليل برخي موانع محقق نشد.

در همين راستا با پيگيري هاي مجلس و تلاش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين مصوبه در حال اجرايي شدن است ورئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس طي نامه اي به رياست جمهوري از تلاش وي به منظور تحقق مصوبه نوسازي مدارس تشكر كرد.