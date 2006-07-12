امروز درباره ايران تصميم گيري مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، رايس اعلام كرد كه ايران از پذيرش مشوق هاي بين المللي براي آغاز گفتگوها در مورد فعاليت هاي هسته اي خود اجتناب كرده است و اين امر قدرتهاي بزرگ را مجبور خواهد كرد تا امروز در نشست خود در پاريس درباره رفتار با جمهوري اسلامي در شوراي امنيت تصميم گيري كنند.

رايس كه براي شركت در نشست وزراي خارجه گروه 1+5 وارد پاريس شده است، گفت : زمان آن فرا رسيده است تا به ايران نشان داده شود كه ما در مسير گفتگوها قرار داريم نه در مسير شوراي امنيت، اما درخواست ايران براي دادن فرصت بيشتر نشان از آن دارد كه امشب مجبور به تصميم گيري خواهيم شد.

وي گفت : امشب مجبور هستيم تصميم بگيرم و روشن كنيم كه در كدام مسير قرار داريم.

وزير امور خارجه آمريكا افزود: ما در مسير گفتگو قرار داريم اما اگر نتوانيم تصميمي در اين مورد بگيرم آنگاه فكر مي كنم كه بسيار روشن است كه با حذف روند ، در مسير شوراي امنيت قرار مي گيريم.

"علي لاريجاني" دبير شوراي امنيت ملي ايران روز گذشته پس از ديدار خود با "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواستار دادن فرصت بيشتر به گفتگوها شد.

ايران همچنين پيشنهادي را كه سولانا در 6 ژوئن به نمايندگي 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان به ايران ارائه داد مبهم مي داند كه بايد اروپا به اين ابهامها پاسخ دهد.

گرچه "كريستينا گالاچ" سخنگوي سولانا روز گذشته اظهار داشت كه اروپا به همه سؤالات ايران پاسخ داده است، اما يك مقام ايراني كه نامي از وي برده نشده است در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت كه سولانا نمي تواند به همه ابهام ها پاسخ دهد و براي اين منظور نيازمند كسب اجاره از سوي گروه 1+5 است.

لاريجاني روز گذشته ضمن مناسب ارزيابي كردن پيشنهاد، آن را داراي ابهاماتي به ويژه در بخش تعليق غني سازي توصيف كرده است و از سوي ديگر اروپا نيز از آنچه كه آنها به عدم انعطاف ايران در زمينه تعليق غني سازي ياد مي كنند ابراز نا اميدي كرده است.