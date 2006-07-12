نقد قدرت يك ضرورت است/ با همزماني انتخابات شوراها و خبرگان مخالفيم

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، رسول منتجب نيا در حاشيه افتتاح دفتر حزب اعتماد ملي در خراسان رضوي در جمع خبرنگاران، درباره اظهارات اخير سخنگوي دولت، مبني بر نداشتن رسانه براي پاسخگويي به مخالفان و تخريب كنندگان دولت، گفت: دكتر الهام سخنگوي دولت است و علي القاعده بايد از اين مجموعه دفاع كند اما نبايستي نقد صالحانه و مصلحانه را تخريب ، بدانيم.

وي افزود: مسئولين بايد از نقد استقبال كنند چرا كه اننقاد ناپذيري در جامعه زمينه ساز شكل گيري استبداد است .

اين فعال سياسي اصلاح طلب در پاسخ به سئوال با اعلام مخالفت با برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان در سال جاري، گفت : تجميع انتخابات در برهه فعلي نه به لحاظ حقوقي و نه اقتصادي قابل توجيه نيست . من معتقدم نيات سياسي پشت صحنه اين طرح است و برخي از اين طريق مي خواهند دايره حضور اصلاح طلبان در قدرت را كمرنگ كنند .

منتجب نيا همچنين با بعيد دانستن اجماع در جبهه اصلاحات، گفت : كانديداهاي اصلاح طلبان براي مجلس خبرگان مشترك هستند و ديگر نيازي به اجماع نخواهد بود .

وي همچنين افزود: در انتخابات آتي خبرگان حضور دو جريان عمده سياسي در انتخابات بارزتر شده است.

قائم مقام حزب اعتماد ملي درباره حمايت از هاشمي در حزب اعتماد ملي و حضور مهدي كروبي نيز در انتخابات گفت : در برهه فعلي هنوز درباره مصاديق بحث نكرده ايم ولي در هر صورت ما از همه دلسوزان انقلاب و افرادي كه وزنه اي در عرصه انقلاب باشند حمايت مي كنيم .

منتجب نيا ادامه داد : بناي شخصي آقاي كروبي نيز عدم نامزدي در انتخابات آتي خبرگان است و معتقدند از اين طريق بهتر مي توانند از حقوق مابقي كانديداها دفاع كنند .