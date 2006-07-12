پنج طرح عمراني در حرم امام علي (ع) اجرا مي شود

حسين شادمان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دركرج اظهار داشت : اجراي اين پنج طرح با اعتباري بالغ بر سه ميليارد ريال تا پايان امسال به پايان خواهد رسيد.

وي افزود : تعويض سنگ فرش حرم ، احداث نخل نور ، ايجاد آب نما ، محل نگهداري وسايل زائرين و احداث صحن جديد از جمله طرح هاي عمراني حرم امام علي (ع) است.

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات غرب استان تهرا ن از مردم خواست تا نذورات و كمك هاي نقدي خود را جهت بازسازي اماكن متبركه عراق بويژه حرم حضرت علي (ع) به ستادهاي مستقر در شهرستانهاي ساوجبلاغ ، شهريار ، هشتگرد ، نظرآباد و كرج تحويل دهند.