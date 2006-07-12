ونزوئلا از نيت آمريكا براي تهاجم به كوبا خبر داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شينهوا،"خوزه ويسنته رانگل" معاون "هوگو چاوز" رئيس جمهوري ونزوئلا روز چهارشنبه اظهار داشت : گزارش دولت آمريكا نشانگر دخالت علني و آشكار دولت آمريكا تحت عنوان دفاع از اصولي است كه خود آن را رعايت نمي كند.

وي افزود: دولت بوش از يك سو مدام مداخلات فرضي ديگر دولت ها در منطقه را سرزنش مي كند، اما همواره دست به همين كار مي زند.

رانگل اين اظهارات را در واكنش به انتشار گزارشي مطرح كرد كه يك نهاد آمريكايي موسوم به "كميسيون رياست جمهوري براي كمك به كوباي آزاد" آن را منتشر كرد.

در گزارش اين كميسيون به رياست "كاندوليزا رايس" وزير خارجه آمريكا پيشنهاد اختصاص 80 ميليون دلار براي آماده كردن تغييرات در دولت كوبا پيشنهاد شده است.

در اين گزارش، "هاوانا" به تلاش هايي براي جلوگيري از دموكراتيك شدن كوبا و ونزوئلا به بهره برداري از درآمدهاي عظيم نفتي براي حمايت از "فيدل كاسترو" رئيس جمهوري كوبا متهم شده اند.

به گزارش "مهر"، چاوز و كاسترو از دوستان قديمي هستند و تاكنون در برابر فشارهاي آمريكا سر تعظيم فرود نياورده اند.