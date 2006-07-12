ساختار ورزش دانشگاهها مردانه است

به گزارش خبرنگار" مهر" دكتر مهدي طالب پور مدير جديد اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري در اولين نشست خود با خبرنگاران حوزه ورزشي رسانه هاي كشور به تشريح برنامه هاي هشتمين المپياد ورزشي وزارت علوم پرداخت. مديركل تربيت بدني اين وزارتخانه درابتداي سخنان خود ياد و خاطره مرتضي پروازي مقدم سردبير سرويس ورزشي روزنامه رسالت و حسين معتمدي عكاس مجله دنياي ورزش و تصوير گراولين المپياد ورزشي دانشجويان را گرامي داشت.

مهدي طالب پور با بيان اينكه اين اولين تعامل ميان مديريت جديد و رسانه ها است گفت: مسئوليت خطيري برعهده من است چون بخشي كه در آن هستيم بخشي تاثير گذار در ورزش كشور بوده و در صورتي كه نقش آن به درستي ايفاء شود نقش موثري را در آينده كشور خواهد داشت.

وي ادامه داد: المپياد ورزشي دانشجويان كشور رقابتي سمبليك از المپيك دانشجويان جهان است . اين رقابتها به لحاظ اثر بخشي بسيار گسترده است اين رقابتها در حد المپياد هاي ملي طراحي شده است و اوج ورزش قهرماني كشور محسوب مي شود.

دكتر طالب پوربا اشاره به اينكه ورزش قهرماني بدون در نظرگرفتن معنويت مانند گلهاي پلاستيك است كه ظاهر ندارد گفت: ورزشي كه داراي بعدهاي معنوي و اجتماعي و فرهنگي باشد به دانشجو انيگزه مي دهد.

مديركل جديد تربيت بدني وزارت علوم افزود: مديران كل تربيت بدني اين وزارتخانه 7 المپياد را تاكنون پشت سرگذاشته اند كه مخاطب تمام اين رقابتها دانشجوي بوده كه داراي ويژگي جوانگرايي، آرمانگرايي، جستجوگري، منطق و علم و تحرك است و اين مسابقات با اين گزينه ها برنامه ريزي مي شود.

المپيادهاي ورزشي اهدافي را همچون آموزه هاي ديني و فرهنگي ، مسئوليت پذيري وتعهد در مديران و دانشجويان و بهبود سطح كيفيت زندگي دانشجويان را در بردارند كه اين اهداف درفضاي كنوني جامعه تا حدي تغيير مي كند والويت ها براي هر برهه زماني فرق دارد.

وي در بخشي از سخنان خود به تاريخچه المپيادها اشاره كرد و افزود: زمينه برگزاري اين رقابتها از سال 72 براي اولين بار در دانشگاهها مطرح و در تهران برگزار شد. در سال 74 دانشگاه صنعتي اصفهان در دختران و دانشگاه اصفهان در پسران، درسال 76 در دودانشگاه شيراز و تبريز و سال 78 المپياد دختران در الزهرا برگزار شد، در سال 79 المپياد در دو دانشگاه الزهرا و شهيد بهشتي و سال 81 و 83 در دانشگاههاي فردوسي مشهد و صنعتي اصفهان انجام شد.

اين رقابتها با حضور 88 دانشگاه 1400 دختر و 2500 پسر به همراه كادر داوري فني ، سرپرستان و مربيان طي روزهاي 24 تير لغايت 18 مردادماه برگزار مي شود. مسابقات دختران در رشته هاي فوتسال، واليبال، بسكتبال، شنا دووميداني، كاراته و تنيس روي ميز و پسران دررشته هاي فوتبال، بسكتبال، واليبال، هندبال، تنيس روي ميز، شنا، دووميداني، جودو، كاراته، كشتي آزادو فرنگي پي گيري مي شود.

دكتر طالب پور تصريح كرد: يكي ازويژگي هايي اين المپياد قرار دادن ركوردهاي ورودي براي دانشگاهها است به طوريكه در رشته ايي مانند كشتي يا رشته هاي رزمي برخي از دانشگاهها در يك يا چند وزني كه ركورد ورودي را كسب كرده اند مجوز شركت دارند.

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه در بحث بين المللي ورزش تشكيلاتي به نام فيزو وجود دارد گفت: رشته هاي انتخاب شده در اين مسابقات كاملا منطبق با فيزو است و براي انتخاب آن معيارهاي ورودي ، جايگاه رشته در دانشگاه، نظرسنجي انجام شده است، ما معتقديم كه تمام قهرمانان دانشجويي ما بايد از دل دانشگاهها بيرون بيايند مثل بسياري از كشورهاي ديگر كه الگوپذيري زيادي دارند. ورزش در اين زمان براي دانشجو يك ابزار است حركت نيست بلكه معرفت است .

دكتر طالب پور تاكيد كرد كه انتخاب دانشگاه ميزبان براي اولين بار پروسه متفاوتي را طي كرد بدين شكل كه بيش از 12 دانشگاه بزرگ كشور از جمله دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، مشهد، اصفهان، كرمان، همدان و مازندران، يزد و با ارائه تمام توانمندي هاي ميزباني آنها صورت گرفته است.

ما درهماهنگي اين المپياد از بخشهاي مختلفي چون وزارت علوم، كميته ملي المپيك، وزارت نيرو، مخابرات، بهداشت، .. صداو سيما و رسانه هاي خبري ، هلال احمر، شهرداري و استانداري ... كمك گرفته ايم.

مديركل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري افزود: ما به دنبال ارتقاء سطح تشكيلاتي اين اداره هستيم اما نمي خواهيم اين ارتقاء به شكلي باشد كه درنهايت موجب افت وخيز درما شودمثل ماجراي آموزش و پرورش ، بايد ارتقاء درشرايطي صورت گيرد كه بتواند خود را حفظ كند وتثبيت شود. در صورتي كه اين مهم فراهم شود بخشهاي فدراسيون ورزش دانشجويي، پژوهشكده وزارت علوم، اداره كل تربيت بدني و حتي مشاوره وزارت خانه با يكديگر متعهد ودر يك مجموعه فعاليت مي كنند.

عضو هيئت علمي دانشگاه در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص ادامه برنامه هاي اين اداره كل گفت: در بخش مسابقات منطقه اي ما به دنبال روش آزمون وخطا نيستيم و منطقي پيش خواهيم رفت. اعتراضات زيادي دراين زمينه وجود دارد بنابراين سعي مي كنيم برنامه را به آهستگي و با كارشناسي بيشتري دنبال كنيم.

دكترطالب پور اضافه كرد: ما در شرياطي قرار داريم كه نسبيت دختران به پسران افزايش يافته است و اين درحالي است كه ورزشگاههاي دانشجويي ما ساختاري مردانه دارند. اما در عين اين وضعيت بيشترين همت خود را براي گسترش ورزش همگاني منطبق با شرايط مادران آينده به كار مي گيرم و به ورزش قهرماني صرف براي بانوان اعتقاد نداريم.