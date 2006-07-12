۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۰

وزير رفاه به راديو فرهنگ مي‌رود

برنامه زنده "هنر هشتم" راديو فرهنگ اين هفته به مناسبت هفته تامين اجتماعي به بيان عملكرد و برنامه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با حضور وزير اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، برنامه "هنر هشتم" روزهاي دوشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 10 صبح از شبكه فرهنگ موج FM پخش مي شود. سردبير و تهيه كننده اين برنامه هفته آينده قصد دارند متناسب با هفته تامين اجتماعي به بيان عملكردها و برنامه هاي وزارت رفاه بپردازند. اين برنامه به صورت زنده روي آنتن راديو فرهنگ مي رود و مهندس پرويز كاظمي وزير رفاه هم در آن حضور دارد.

