به گزارش خبرگزاري "مهر"، برنامه "هنر هشتم" روزهاي دوشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 10 صبح از شبكه فرهنگ موج FM پخش مي شود. سردبير و تهيه كننده اين برنامه هفته آينده قصد دارند متناسب با هفته تامين اجتماعي به بيان عملكردها و برنامه هاي وزارت رفاه بپردازند. اين برنامه به صورت زنده روي آنتن راديو فرهنگ مي رود و مهندس پرويز كاظمي وزير رفاه هم در آن حضور دارد.