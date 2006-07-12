تشكيل ستاد ويژه در 5 وزارتخانه

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سيد كاظم دلخوش كه گزارش جلسه عصر روز سه شنبه كميسيون مذكور را براي خبرنگاران تشريح مي كرد، اظهار داشت: نشست ديروز براي بررسي علل گراني هاي اخير برگزار شد و حضور يكپارچه مسئولان دولتي ذيربط در آن، نشان از عزم آنها براي برخورد با عوامل گراني ها دارد.

وي با اشاره به حضور وزراي اقتصاد و دارايي، بازرگاني و صنايع و همچنين معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون وزارت جهاد كشاورزي در جلسه مذكور گفت: در اين نشست دلايل افزايش تورم مورد بررسي قرار گرفت.

دلخوش با بيان اين كه در جلسه روز گذشته كميسيون اقتصادي نرخ 310 كالا و خدمات اساسي در خرداد ماه سال جاري بررسي و قيمت آنها با بهاي سال گذشته مقايسه شد، تصريح كرد: حضار در جلسه به اين نتيجه رسيدند كه يارانه اختصاص يافته به اين كالاها كافي نيست.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس هفتم اضافه كرد: در اين جلسه تصميم گرفته شد كه ضمن بررسي بودجه سال 1385 و پيش بيني كسر بودجه، راهكارهاي جلوگيري از تورم ناشي از كسر بودجه ارائه شود.

دلخوش ادامه داد: در اين جلسه همچنين تصميم گرفته شد كه ستادي براي ساماندهي قيمت ها ، در وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، بازرگاني ، تعاون ، صنايع و جهاد كشاورزي تشكيل شود.

وي تاكيد كرد: مقرر شد اعضاي كميسيون اقتصادي نيز در وزارتخانه هاي مذكور حضور و بر عملكرد استاد مورد نظر نظارت داشته باشند.

به گفته نماينده صومعه سرا درجلسه روز گذشته كميسيون اقتصادي تصويب شد كه چك پول ها و شبه پول ها و آثار تورمي آن مورد بررسي قرار گيرد.

همچنين قرار شد وضعيت نقدينگي و آثار تورمي ناشي از افزايش پايه پولي در كشور و راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از تورم ناشي از افزايش پايه پولي در كشور مورد بررسي قرار گيرد.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت : اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس و مسئولان دولتي حاضر در جلسه ديروز، تصميم گرفتند موضوع تبديل ارز به ريال و آثار تورمي آن بررسي شود.

دلخوش افزود: مقرر شد وضعيت بورس آهن و سيمان بررسي شده و براي كنترل قيمت ها و كنترل بورس، راهكارهاي مناسب ارائه شود.

وي در ادامه اين گفتگو تاكيد كرد: قيمت بخشي از كالاها از جمله گوشت وميوه جات به خاطر حضور دولت در فرايند عرضه آنها كاهش داشته است.

اين نمايشنده در پايان گفت: در بحث لبنيات نيز موضوع يارانه ها مطرح شد و مقرر گرديد دولت فشار وارد آورد تا قيمت ها به گذشته باز گردد.