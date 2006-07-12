بزرگداشت دكتر "حسن تاج بخش" برگزار مي شود

حاصل كار علمي دكتر "حسن تاج بخش" 19 كتاب علمي دانشگاهي است كه برخي از آنها چندين بار تجديد نظر و تجديد چاپ شده است. كتب ژنتيك باكتري ها، بيماري شناسي عمومي، بيماري هاي حيوانات آزمايشگاهي ، ترجمه اصول ايمني شناسي پزشكي، ايمني شناسي بنيادي، باكتري شناسي عمومي، سير تحول علم در اسلام و ايران، تاريخ دامپزشكي و پزشكي ايران (جلد اول)، ايران باستان از مهم ترين كتاب هاي علمي دانشگاهي دكتر "تاج بخش" است.
وي 35 مقاله در مجلات علمي معتبر بين المللي، 40 مقاله در مجلات علمي ايران، 20 مقاله در كتاب هاي مربوط به كنگره هاي علمي بين المللي و 25 مقاله در كنگره هاي علمي ايران نوشته است.
به گزارش مهر، مديريت گروه ميكروب شناسي و بيماريهاي واگير دانشكدة دامپزشكي تهران از سال 1354 تا 58، معاونت پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران از سال 1350 تا 52 و رياست هيأت تحريريه و دبيري مجله جامعه دامپزشكان و مجله دانشكده دامپزشكي، عضويت در شوراهاي هيأت مميزه مركزي وزارت علوم و هيأت مميزه دانشگاه تهران و عضويت در شوراي انتشارات دانشگاه تهران از جمله سوابق مديريتي و اجرايي دكتر "حسن تاج بخش" است.
