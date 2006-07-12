آغاز مطالعه و بررسي انتقال آب ارس به پايين دست تصويب مي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به به آذربايجان شرقي، محمود احمدي نژاد بعدازظهر امروز در اجتماع پرشور مردم شبستر در ورزشگاه تختي اين شهر شبستر را شهرستاني مجاهد پرور و عالم پرور دانست كه اجداد مقام معظم رهبري در اين خطه پرورش يافته اند، گفت: دولت برنامه هاي فراواني را براي پيشرفت و توسعه شهرستانهاي مختلف اين استان در دستور كار دارد كه از آن جمله براي شهرستان شبستر مي توان به تصويب آغاز مطالعه و بررسي براي انتقال آب رودخانه ارس به پايين دست اشاره كرد.

وي مطالعه و طراحي براي احداث سد تسوج ، اجراي طرح تامين آب شرب صوفيان ، اجراي طرح ملي گردشگري ، تاسيس دانشگاه علمي كاربردي و ساخت سالن ورزشي مجهز براي دختران و پسران را از جمله برخي برنامه هاي ديگر دولت براي شهرستان شبستر عنوان كرد.

احمدي نژاد در بخشي ديگري از سخنان خود با اشاره به جنايات رژيم صهيونيستي در نوار غزه گفت: آنان حتي لحظه اي آرامش باقي نگذاشته اند، كودكان را در خيابان ها به گلوله مي بندد و هر كس را بخواهند بدون اعلام جرم دستگير مي كنند و خانه ها را بر سر مردم خراب مي كنند ؛ جنايت هاي آنان حتي روي نرون، چنگيز و هيتلر را سفيد كرده است و اين درندگي، خوي استكبار در مقابل حق است.

وي با بيان اينكه ملت ما عزت خود را در بندگي خدا جستجو مي كند، افزود: ملت ما چون بنده خداست از مستكبرين اعلام برائت نموده و از مظلومين حمايت مي كند.

رئيس جمهور تصريح كرد: ما اهل مذاكره و گفتگو هستيم اما در مورد حق مسلم خود با كسي گفتگو نمي كنيم بلكه در مواردي همچون طراحي راههاي خلع سلاح جهاني، جلوگيري از انحراف در اموري مانند فناوري هسته اي، تنها در فضاي عادلانه آماده همكاري و گفتگو هستيم اما بايد بدانند كه اگر فضا ناعادلانه باشد ملت ايران ايستاده است و از حقوق خود عقب نشيني نخواهد كرد.