پاكستان خواستار عقد قرارداد همكاري دانشگاه تهران با دانشگاه هاي پاكستان شد

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله "عميد زنجاني" و سفير پاكستان در باره گسترش همكاري هاي علمي دانشگاه تهران و دانشگاه هاي پاكستان به بحث و گفتگو پرداختند و سفير پاكستان در نتيجه اين ديدار خواستار عقد قرارداد همكاري دانشگاه تهران با دانشگاههاي پاكستان شد.

ديدار سفير پاكستان با رئيس دانشگاه تهران در راستاي آشنايي وي با دانشگاه تهران و توانمندي هاي اين دانشگاه دوشنبه 19 تير ماه صورت گرفت.

به گزارش مهر، سفير پاكستان در پي ديدار با رئيس دانشگاه تهران از آيت الله "عميد زنجاني" جهت بازديد از دانشگاه هاي پاكستان دعوت كرد.