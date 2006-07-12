ايجاد حوزه علميه خواهران در شبستر ضروري است

حجت الاسلام" كمال آقا پور" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: ساختمان اين مدرسه در سال 64 ساخته شده ولي فعاليت اين مركز از سال 78 آغاز شده است. هم اكنون 36 طلبه در پايه هاي يك تا سه در آن مشغول به تحصيل هستند و در سال آينده تحصيلي نيز دروس پايه چهار به طلاب ارائه خواهد شد.

مدير حوزه علميه امام خميني (ره) شبستر افزود: 16 حجره، 2 مدرس، 6 استاد، كتابخانه اي با دو هزار عنوان كتاب، يك دستگاه رايانه براي فعاليت هاي اداري و سيستم گرمايي شوفاژ از امكانات اين حوزه بوده و اين مكان فاقد سيستم خنك كننده كولر يا پنكه است.

وي افزود: استقبال فراوان خواهران براي كسب علوم حوزوي در اين شهرستان و نبودن حوزه علميه خواهران يكي از مهمترين مشكلات اين شهر است. اين نياز طي نامه اي به استاندار محترم جهت ارائه به رياست جمهور در سفر خود به اين استان اعلام شده است كه اميدواريم براي حل اين مشكل اقدام مناسب صورت بگيرد.

مدير حوزه علميه امام خميني (ره) شبستر گفت: فضاي آموزشي حوزه برادران نيز كوچك است و در صورت تامين بودجه براي ساخت، امكان دريافت زمين از مراكز مختلف وجود دارد. در كنار اين موضوع، مكان فعلي نيازمند بازسازي و نوسازي است كه اين مشكل نيز نيازمند بودجه است.