  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۰۵

حوزه هاي علميه در استان آذربايجان شرقي - 3 / مدير حوزه علميه امام خميني شبستر:

ايجاد حوزه علميه خواهران در شبستر ضروري است

ايجاد حوزه علميه خواهران در شبستر ضروري است

مدير حوزه علميه شبستر گفت: استقبال خواهران شبستري براي تحصيل علوم حوزوي فراوان است ولي اين شهر حوزه علميه خواهران ندارد كه اميدواريم با مساعدت رئيس جمهور اين مشكل برطرف شود.

حجت الاسلام" كمال آقا پور" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: ساختمان اين مدرسه در سال 64 ساخته شده ولي فعاليت اين مركز  از سال 78  آغاز شده است. هم اكنون 36 طلبه در پايه هاي يك تا سه در آن مشغول به تحصيل هستند و در سال آينده تحصيلي نيز دروس پايه چهار به طلاب ارائه خواهد شد.

مدير حوزه علميه امام خميني (ره) شبستر افزود: 16 حجره، 2 مدرس، 6 استاد، كتابخانه اي با دو هزار عنوان كتاب، يك دستگاه رايانه براي فعاليت هاي اداري و سيستم گرمايي شوفاژ از امكانات اين حوزه بوده و اين مكان فاقد سيستم خنك كننده كولر يا پنكه است.

وي افزود: استقبال فراوان خواهران براي كسب علوم حوزوي در اين شهرستان و نبودن حوزه علميه خواهران يكي از مهمترين مشكلات اين شهر است. اين نياز طي نامه اي به استاندار محترم جهت ارائه به رياست جمهور در سفر خود به اين استان اعلام شده است كه اميدواريم براي حل اين مشكل اقدام مناسب صورت بگيرد.

مدير حوزه علميه امام خميني (ره) شبستر گفت: فضاي آموزشي حوزه برادران نيز كوچك است و در صورت تامين بودجه براي ساخت، امكان دريافت زمين از مراكز مختلف وجود دارد. در كنار اين موضوع، مكان فعلي نيازمند بازسازي و نوسازي است كه اين مشكل نيز نيازمند بودجه است.

کد مطلب 352037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها