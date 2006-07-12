طرح تشكيل صندوق بيمه زنان به دولت ارائه مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكترابوالحسن فقيه در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه‌ اي با حضور معاون اجتماعي بهزيستي و معاون نظارت و هماهنگي وزارت رفاه، مقرر شد كه چنين لايحه ‌‏اي به دولت ارائه شود.

رئيس سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: در صورت ارائه چنين طرحي به دولت، بيمه زنان خانه‌‏دار نيز جزء آن قرار مي ‌‏گيرد.

فقيه با اشاره به مشكلات پيش رو در زمينه بيمه زنان خانه‌ دار در سازمان بهزيستي، اظهار كرد: طرح بيمه زنان خانه‌ دار از حدود چند سال پيش از سوي سازمان بهزيستي در حال اجراست كه تا كنون 29 هزار نفر تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته ‌اند، ولي از آنجا كه مجموع حق بيمه‌هاي دريافتي از زنان و كمك دولت در حساب بانكي پس‌انداز مي ‌شد و سيستم هاي بيمه ‌اي وجود نداشت مقرر شد اين طرح از طريق شركت بيمه ‌اي پيگيري شود.

وي خاطرنشان كرد: هم اكنون نيز به منظور اينكه طرح بيمه زنان خانه‌‏دار متوقف نشود، در حال رايزني‌‏ با شركتهاي بيمه‌‏گر و انتخاب مناسب ‌ترين شركت هستيم.

