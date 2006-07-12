آزمون بهداشتكاران دهان و دندان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين آزمون با حضور حدود 400 بهداشتكار دهان و دندان برپا مي شود و قبول شدگان اين آزمون وارد دوره آموزشي دكتري عمومي دندانپزشكي مي شوند.

اين آزمون مخصوص بهداشتكاراني است كه به مدت پنج سال دوره خدمات درماني و بهداشتي خود را در مراكز بهداشت روستاهاي كشور گذرانده اند و داراي مدرك تحصيلي كارداني هستند.

اين افراد به دليل گذراندن بيش از 90 واحد درسي مي توانند پس از پذيرفته شدن در اين آزمون وارد دوره دكتري عمومي دندانپزشكي شوند و برخي از واحدهاي مشترك آنها توسط دانشكده هاي دندانپزشكي مورد قبول قرار مي گيرد.

به گزارش مهر، آزمون ورودي بهداشتكاران دهان و دندان 9 صبح فردا پنج شنبه به صورت متمركز در دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود.