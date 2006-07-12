سربازان وظيفه تحت پوشش خدمات بيمه درماني نيروهاي مسلح قرار مي گيرند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سردار سرتيپ پاسدار مصطفي محمد نجار وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه به همراه هيات دولت به استان آذربايجان شرقي سفر كرده است، اظهار داشت: مابقي سربازان وظيفه نيز تا پايان امسال از خدمات اين طرح بهره مند مي شوند.

وزير دفاع گفت: اعتبار پيش بيني شده براي اجراي اين طرح 300 ميليارد ريال است كه تاكنون 100 ميليارد ريال آن در بودجه نيروهاي مسلح منظور شده است.

سردار نجار از سربازان وظيفه به عنوان سرمايه هاي ملي و پشتوانه هاي دفاع و اقتدار كشور ياد كرد و افزود: رفع نگراني اين عزيزان در بخش درمان در راستاي تحقق تدابير فرماندهي معظم كل قوا صورت مي گيرد.

وزير دفاع اظهار اميدواري كرد اين طرح كه در اجراي سياست مهرورزي، عدالت گستري و خدمت به بندگان خدا انجام مي شود، در آينده اي نزديك به پوشش بيمه مكمل نيز توسعه يابد.

سربازان وظيفه، همسر و عائله تحت تكفل آنان در چارچوب اجراي اين طرح علاوه بر مراكز درماني نيروهاي مسلح از خدمات 32 هزار مراكز طرف قرارداد نيروهاي مسلح بهره مند مي شوند.

پوشش بيمه درماني سربازان وظيفه شامل خدمات بستري ( طبي - جراحي)، پاراكلينيك (آزمايش و راديولوژي)، ويزيت (عمومي - تخصصي - فوق تخصصي)، دارويي، دندانپزشكي، سرپايي و فيزيوتراپي مي شود.