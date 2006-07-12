  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۳

جشنواره نقش تن‌پوش در فرهنگسراي هنر برپاست

اولين جشنواره نقش تن‌پوش به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي و همكاري فرهنگسراي هنر از 21 تا 31 تيرماه در گالري شماره يك فرهنگسراي هنر برپاست.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي هنر اعلام كرد در اين جشنواره هنرمندان از سراسر كشور طرح هاي بي‌نظير ايراني را روي تي شرت طراحي و اجرا كرده اند و نقوش بصري غني ايراني بر اين تن پوش ها هر بيننده اي را ترغيب به استفاده از هويت ايراني اسلامي در پوشاك مي كند.

رحمان طائفي، معاون فرهنگي واحد هنر جهاد دانشگاهي و دبير جشنواره، هدف از برگزاري تن پوش را اهميت توجه به موضوع پوشاك در وضعيت كنوني و مقابله فرهنگي با نفوذ غرب در پوشاك جامعه به ويژه جوانان اعلام كرد كه به صورت سالانه توسط آن معاونت برگزار خواهد شد.

علاقمندان مي توانند براي بازديد هر روز از ساعت 9 الي 19 به فرهنگسراي هنر واقع در خيابان شريعتي، خيابان جلفا مراجعه نمايند.

کد مطلب 352055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها