به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي هنر اعلام كرد در اين جشنواره هنرمندان از سراسر كشور طرح هاي بي‌نظير ايراني را روي تي شرت طراحي و اجرا كرده اند و نقوش بصري غني ايراني بر اين تن پوش ها هر بيننده اي را ترغيب به استفاده از هويت ايراني اسلامي در پوشاك مي كند.

رحمان طائفي، معاون فرهنگي واحد هنر جهاد دانشگاهي و دبير جشنواره، هدف از برگزاري تن پوش را اهميت توجه به موضوع پوشاك در وضعيت كنوني و مقابله فرهنگي با نفوذ غرب در پوشاك جامعه به ويژه جوانان اعلام كرد كه به صورت سالانه توسط آن معاونت برگزار خواهد شد.

علاقمندان مي توانند براي بازديد هر روز از ساعت 9 الي 19 به فرهنگسراي هنر واقع در خيابان شريعتي، خيابان جلفا مراجعه نمايند.