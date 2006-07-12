۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۴

در راديو فرهنگ بررسي مي شود :

عشق و عرفان و جلال الدين رومي

برنامه راديويي " از عشق تا شكفتن " با حضور دكتر كاظم محمدي مبحث عشق و عرفان را در آثار مولانا بررسي خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين برنامه كه اختصاص به طرح و واكاوي مضاميني از قبيل عشق و عرفان در ادبيات كهن ايران دارد در برنامه اين هفته خود علاوه بر موشكافي معرفت و عشق در آثار مولانا جلال الدين رومي ، به طرح مسائلي انتقادي در خصوص بزرگداشت سال مولانا از سوي يونسكو و عدم حضور ايران در ميان كشورهاي تكريم كننده مي پردازد.

دكتر كاظم محمدي كارشناس اين برنامه خواهد بود. وي از اساتيد به نام عرفان و فلسفه است كه بيش از ربع قرن در زمينه‌ تحقيق، تدريس و تاليف در حوزه‌هاي عرفان، فلسفه و دين سابقه فعاليت دارد. او تا كنون بيش از پنجاه جلد كتاب در زمينه‌هاي عرفان و تصوف اسلامي و قرآن ‌پژوهي و همچنين مولوي شناسي و مثنوي‌ پژوهي چاپ و منتشر كرده است.

" از عشق تا شكفتن " با تهيه كنندگي و سردبيري احمد نصيري كيا پنج شنبه 22 تيرماه ساعت 30/16 از راديو فرهنگ پخش مي شود.

در همين روز برنامه اي با عنوان " سيري در فرهنگ مردم " از همين شبكه پخش مي شود كه با حضور حميد سفيدگر - كارشناس و محقق ادبيات و فرهنگ عامه - جايگاه فرهنگ مردم، تاريخچه پژوهش هاي ايران شناسي و فرهنگ مردم و نيز جمع آوري ها و منابع موجود در اين زمينه را بررسي مي كند.

تهيه كننده و نويسنده اين برنامه احمد نصيري كيا ، محقق مصطفي خلعتبري و مجري آن فاطمه ركني است. " سيري در فرهنگ مردم " فردا ساعت 30/14 پخش مي شود.

