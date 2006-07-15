انجمن نقاشان از حقوق صنفي هنرمندان تجسمي دفاع كند

علي فرامرزي، نقاش و مدير گالري فرامرزي، در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره حذف طرح اختصاص نيم درصد از بودجه عمراني دستگاههاي دولتي به خريد آثار هنري گفت: "فلسفه اكسپو تهران بر اساس طرح نيم درصد بنا شده و اكسپو اول هم بر همين مبنا شكل گرفت. متاسفانه در زمينه خريد آثار هنري خريداران منطقه اي و اساسا كساني كه قدرت خريد آثار را داشته باشند وجود ندارند و اقتصاد هنري نيز نمي تواند وابسته به بخش خصوصي باشد."

اين هنرمند در ادامه افزود: "من تصور مي كنم كميسيون فرهنگي مجلس بايد مصوبه اي در زمينه تخصيص بودجه به خريد آثار هنري در برنامه هاي دولتي لحاظ كند. در اكسپو اول دكتر حداد عادل رئيس مجلس اظهار كرد كه در خصوص وارد شدن طرح يك درصد به جاي نيم درصد در شوراي تشخيص مصلحت نظام تلاش هاي زيادي كرده و انتظار صنف هنرمندان و گالري دارها اين است كه براي طرح دوباره اين مطلب در مجلس تلاش بيشتري شود."

فرامرزي گفت: "اينكه چرا هنرمندان و گالري دارها نسبت به رد طرح نيم درصد اعتراضي نشان نداده اند اين است كه وزارت ارشاد بخشي از هزينه انجمن نقاشان ايران را مي پردازد و اعضاء انجمن نمي خواهند اين هزينه را از دست بدهند. ناكامي هنرمندان و دست اندركاران هنرهاي تجسمي در حالي است كه در حيطه سينما هنرمندان با تشكيل صنوف حرف هاي خود را به گوش مسئولان مي رسانند و عملا از حق و حقوق خود دفاع مي كنند."

وي در پايان گفت: "در جريان حذف شدن طرح اختصاص نيم درصد بودجه عمراني كشور به خريد آثار هنري هنرمنداني چون پرويز كلانتري، فرح اصولي و فريده لاشايي اعتراض كردند، اما اكثريت هنرمندان در اين زمينه سكوت اختيار كردند. فلسفه وجودي انجمن نقاشان ايران دفاع از صنف هنرمندان است و وقتي هنرمندي نمي تواند از حقوق صنفي خود دفاع كند، چطور مي تواند هنر را به باور و شكوفايي برساند؟"