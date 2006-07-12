روستائيان تحت پوشش كميته امداد رايگان بيمه مي شوند

دكتر امير محمودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت : بيش از 12 هزار نفر در غرب استان تهران شامل اين طرح مي شوند كه كار ثبت نام ، چاپ و صدور دفاتر بيمه آنها آغاز شده است .

وي افزود : دفاتر بيمه آماده ، جهت تحويل به بيمه شدگان به ادارات كميته امداد امام خميني (ره) شهرستانهاي غرب استان تهران ارسال خواهد شد.

محمودي خاطر نشان كرد : بيمه شدگان اين طرح مي توانند با مراجعه به مراكز بهداشت و درمان روستايي محل سكونت خود از امكانات و خدمات بهداشتي و درماني بهره مند شوند .

وي همچنين از آغاز طرح بيمه رايگان شهرهاي كمتر از 20 هزار نفر در گرمدره خبر داد و اظهار داشت: اين طرح از مدتي قبل به دلايلي راكد مانده بود كه هم اكنون از سر گرفته شده است .