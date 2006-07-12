دانش آموزان توانايي خود را هوشمندانه در رفع مشكلات و ارائه راه حل به منصه ظهور بگذارند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در پيامي به هفتمين همايش سراسري شوراي دانش آموزي تاكيد كرد: يكي از افتخارات ما اين است كه دين مبين اسلام با قدمت پانزده قرن خود به امر شورا با نگاهي ويژه تاكيد نموده است و رمز موفقيت يك جامعه ديني را تعاملات فكري و اجتماعي آن مي داند. در كلام بزرگان دين در اين باره بسيار سخن رفته است. در قرآن كريم، اين سند جاويد حقانيت اسلام، سوره اي به نام سوره شورا نامگذاري و در چند آيه از آيات الهي به روشني بر شور و مشورت تاكيد شده است.

خداوند هنگامي كه به روح بلند و رافت و نرم خويي پيامبر (ص) اشاره مي فرمايد و اين روح عاطفي را عامل بزرگي در جذب انسانهاي بدوي و عقب افتاده آن دوران معرفي مي نمايد و به پيامبر (ص) تاكيد فرمايد كه براي آنان طلب مغفرت و از خطاهاي آنان چشم پوشي كن، سپس دستور مي دهد كه در كارها با اينان به مشورت بنشين، وقتي تصميم به انجام كاري گرفتي آنگاه به ذات لايزال حق تعالي توكل نما. همانطور كه مي دانيد عظمت و صلابت يك ملت وقتي نمايان مي شود كه با وحدت و همدلي به هدفي متعالي انديشيده، با گام بلند و استوار رويه رشد و تعالي در حركت باشند و اين زماني به اوج خود مي رسد كه انديشه ها و فكرها به هم گره خورد و درخت تناور شور و مشورت شكوفه رستگاري دهد.

تضارب آرا، تبادل افكار و شور و مشورت از سنت هاي حسنه پيامبر اعظم (ص) و ديگر بزرگان ديني ماست. بنابراين بايد زمينه هاي ممارست براي رسيدن به چنين ارزشهاي اجتماعي و جامعه اي پويا، در برنامه هاي آموزش و پرورش مد نظر قرار گيرد. يكي از عرصه هاي مهم براي حضور دانش آموزان عزيز براي تمرين و كسب مهارت هاي زندگي اجتماعي، حضور در فعاليت هاي گروهي تشكلهاي دانش آموزي است. اين عرصه فرصت مغتنمي است براي مقابله و دست و پنجه نرم كردن با مشكلات و كسب راه حل و فايق آمدن بر مشكلات و عرصه خوبي است براي دوست داشتن و محبوب بودن و همچنين قبول جمع و مقبول بودن.

حال كه شوراي دانش آموزي در سال مبارك پيامبر اعظم (ص) هفتمين همايش سراسري خود را برگزار مي كند به اعضاي شوراي دانش آموزي توصيه مي كنم كه در محفل دوستانه و شورايي خود در مدرسه استعداد، و توانايي خود را هوشمندانه در رفع و حل مشكلات و ارائه راه حل و پيشنهادهاي مناسب به منصه ظهور بگذارند و از مديران و برنامه ريزان نيز انتظار دارم با حمايت هاي منطقي و برنامه ريزي شده بر اثر بخشي و ارتقاي فعاليت ها و برنامه هاي شوراهاي دانش آموزي بيفزايند و با ايجاد فضاي مناسب، كاربست مصوبات و پيشنهادهاي شوراهاي دانش آموزي را فراهم آورند تا دانش آموزان نتايج حضور و مشاركت خود را عملا در برنامه لمس كنند و با همت والاي خود در كسب علم و دانش، آينده زيبايي را براي كشور عزيزمان رقم بزنند.

در پايان از همه كساني كه در برگزاري اين همايش تلاش كردند سپاسگزاري مي نمايم و براي وزير، معاونين و مديران آموزش و پرورش و همه معلمان سخت كوش و عزيز آرزوي موفقيت مي كنم.