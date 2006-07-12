توجه به اقتصاد عرضه و تقاضا توسعه بخش فعاليت ناشر است

صادق مرادي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اينكه لازمه كار اقتصادي موفق ، انجام مخاطب سنجي و كار كارشناسي در بازار است ، افزود : بدون داشتن شناخت از بازار و مشتري نمي توان فعاليت اقتصادي موفقي داشت و لازمه اين كار نيازسنجي و مخاطب شناسي است.

وي تصريح كرد : ناشران ايراني از نظر فعاليت اقتصادي و حرفه اي هم اكنون به سه دسته : ناشران دولتي ، ناشران حرفه اي بخش خصوصي و ناشران غير حرفه اي تقسيم مي شوند كه در اين ميان دو گروه ناشر نخست به اين مساله توجه مي كنند و البته شناخت مخاطب در ميان ناشران حرفه اي بخش خصوصي بيشتر است .

مدير نشر فجر تبريز خاطرنشان كرد : استفاده و بهره گيري از نظر كارشناسان مي تواند تاثير مثبتي در روند توليد كتاب در ايران داشته باشد و اگر ناشران بيش از گذشته از نظر متخصص و كارشناس بهره بگيرند بازارحرفه اي تري را شاهد خواهيم بود كه توليد كتاب در اين بازار بر مبناي نياز مخاطب ، دخالت دادن قوائد اقتصادي بازار و توجه به اصل عرضه و تقاضاست

به گفته وي ، اگر ناشران دولتي به كمك ناشران غيرحرفه اي بيايند مي توانيم اميدوار باشيم نشر ايران به صورت همه جانبه و در همه بخش ها رشد كند.

صادق مرادي در ادامه ياد آور شد : ناشران شهرستاني به سختي مي توانند فعاليت خود را ادامه دهند زيرا امكانات فني توليد كتاب در همه نقاط كشور به طور يكسان توزيع نشده و اگر امكانات به طور يكسان توزيع شود نشربه صورت حرفه اي در شهرستانها پا مي گيرد .