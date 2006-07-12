تاكيد آمريكا بر حل بحران كره شمالي از راه ديپلماسي / انتقاد شديد كره جنوبي از مواضع ژاپن / مخالفت روسيه با پيش نويس قطعنامه ژاپن

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كريستوفرهيل نماينده آمريكا پس از مذاكرات با مقامهاي چيني در پكن در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه پيونگ يانگ با لحظه تاريخي روبروست يا بايد انزواي بيشتررا بپذيرد يا به بقيه جهان بپيوندد و به نظر مي رسد آنان نمي توانند در اين لحظه تصميم گيري كنند" .

هيل صبح امروز با لي ژائوزينگ وزير امور خارجه چين ديدار كرد و در جريان ديدارهيئت چيني از كره شمالي كه براي متقاعد كردن اين كشور براي بازگشت به مذاكرات شش جانبه انجام مي گيرد ، قرار گرفت .



وي روزگذشته اعلام كرد: آمريكا تنها درچهارچوب مذاكرات شش جانبه با كره شمالي ديدار دوجانبه انجام خواهد داد .

اين ديپلمات همچنين تاكيد كرد :"ديپلماسي هنوزهم مي تواند راه حلي براي بن بست آزمايشهاي موشكي كره شمالي باشد ".

از سويي ديگر، سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه پس از ديدار با "يان آسلبورن" همتاي لوكزامبورگي خود، پيش نويس قطعنامه پيشنهادي ژاپن را كه از حمايت غرب برخورداراست و براي تحريم كره شمالي به شوراي امنيت ارائه داده است، غيرقابل قبول خواند .



وي با بيان اينكه اين قطعنامه پيشنهادي حاوي نكات غيرقابل قبول است، خاطرنشان كرد كه پاسخ شوراي امنيت بايد قاطع و نبايد زياده ازحد براساس احساسات منطبق باشد و نبايد شامل تهديداتي باشد كه ممكن است مسئله هسته اي كره شمالي را به يك بن بست منتهي كند.



لاوروف بيان داشت :"ژاپن كه يكي از نويسندگان اين پيش نويس است موضع كاملا خصمانه اي اتخاذ كرده است و هيچ گونه تغييري را دراين پيش نويس نمي پذيرد" .

كره جنوبي امروزدر مذاكرات بين دو كره از كره شمالي خواست دست به آزمايش موشكي بيشتر نزند .

شينزوآبه سخنگوي دولت ژاپن امروز اعلام كرد: ژاپن هيج برنامه اي براي حمله پيشگيرانه به كره شمالي ندارد و تاكيد كرد كه كشورهاي همسايه موضع توكيو را نادرست تعبير كرده اند .

اين اظهارات زماني صورت مي گيرد كه كره جنوبي روز گذشته ژاپن را متهم كرد در نظر دارد به كره شمالي حمله كند .

سخنگوي دولت ژتااپن نيز تصريح كرد :"حتي اگر كره شمالي به مذاكرات شش جانبه بازگردد، به تلاشهاي خود براي تصويب قطعنامه اي لازم الاجرا عليه كره شمالي ادامه مي دهد".

در پي موضعگيري شديد ژاپن درباره آزمايشهاي موشكي كره شمالي ، پيونگ يانگ امروز به ژاپن هشدارداد كه در صورت حمله به كره شمالي اين اقدام منجر به نابودي خودش خواهد شد .

از سويي،"سوي تيانكاي" معاون وزير امور خارجه چين اعلام كرد :"هوجين تائو رئيس جمهوري اين كشور در يك سري از نشستهاي دو جانبه در حاشيه اجلاس سران گروه هشت در سنت پترزبورگ شركت نخواهد كرد، اما تاكنون هيچ برنامه اي براي ديدار با جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن وجود ندارد" .



كره جنوبي امروزبازهم با انتقاد از جنجال سازي ژاپن درباره آزمايشهاي هسته اي كره شمالي، اين كشور را تهديدي براي صلح در منطقه خواند .