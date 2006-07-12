۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۸

در اختتاميه اجلاس روساي سازمان هاي آموزش و پرورش عنوان شد:

استقبال از كمك هاي داوطلبانه بعد از زمان ثبت نام دانش آموزان

وزير آموزش و پرورش گفت: از كمك هاي داوطلبانه بعد از زمان ثبت نام دانش آموزان استقبال مي كنيم.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محمود فرشيدي در مراسم اختتاميه دومين نشست روساي سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ، گفت: منزلت معلم ، تربيت معلم ، تقويت درس قرآن و تدوين فلسفه ي تعليم و تربيت چهار محوراساسي است كه در آموزش و پرورش به طورجدي دنبال مي شود.

وي با اشاره به تلاش هاي به عمل آمده براي ارتقاي منزلت معلم گفت: به نظر مي رسد ريشه ي حل همه مشكلات آموزش و پرورش در بحث منزلت معلم است .اگر بتوانيم جايگاه و نقش آموزش و پرورش را آن گونه كه شايسته آن است درجامعه مطرح كنيم قطعا همه مشكلات ما بر طرف  خواهد شد.

فرشيدي ، پرورش استعدادها ومسووليت همه ي اولياي مدرسه در قبال تربيت دانش آموزان را رويكرد اصلي احياي معاونت پرورشي عنوان كرد و گفت: بايد با برنامه ي مشخص و با رفع برخي از مشكلات گذشته عمل كنيم تا دچار سستي نشويم .

وي همچنين با اشاره به مهجور مانده قرآن در مدارس گفت: طرحي براي آموزش معلمان ابتدايي آماده شده است تا تعدادي از مراكز تربيت معلم قرآني راه اندازي شود.

فرشيدي گفت: 130 هزار نوآموز در سال گذشته تحت پوشش آموزش قرآني بودند كه اين رقم در سال جديد به 400 هزار نفر بالغ خواهد شد.

وزير آموزش و پرورش همچنين از تصويب سياست هاي اطلاع رساني و سياست هاي اعزام معلمان به خارج از كشور خبرداد و گفت: تجربه تصويب 4 هزار ميليارد براي مقاوم سازي مدارس نشان داد  كه چنانچه به صورت منسجم و هماهنگ عمل كنيم، مي توانيم گاهي بزرگ درحل مشكلات برداريم.

فرشيدي ، مسئولان آموزش و پرورش را به رعايت حرمت و توجه به وضعيت اضطرار معلمان در بحث نقل و انتقال دلالت كرد و گفت: موارد اضطراري ومشكلات خاص از جمله زوج فرهنگي درنظرگرفته شود.

وي همچنين با اشاره به كاهش شكايات دريافت پول در هنگام ثبت نام خاطرنشان كرد: كمك به مدرسه ، كمك به نسل آينده كشور است  و ما از آن استقبال مي كنيم . لذا از كمك هايي كه بعد از زمان ثبت نام و به شكل داوطلبانه باشد استقبال كرده و قرار است در قالب قبض هاي مشاركت 2020 از اولياي دانش آموزان به صورت داوطلبانه دريافت شود.

وزير آموزش و پرورش ، خواستار حمايت و همكاري ساير نهادها به آموزش و پرورش شد زيرا آموزش و پرورش يك مساله ملي است و بايد دغدغه هاي تمامي مسئولان كشور باشد.

بنابراين گزارش ، در مراسم پاياني اين اجلاس هر يك از معاونان وزير نيز اقدام به ارائه گزارش نمودند كه خبر تفصيلي آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

