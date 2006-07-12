جامعه اسلامي دانشگاهيان حكم دادگاه آمريكايي را غير قابل توجيه دانست

به گزارش خبرگزاري مهر، در بيانيه جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران آمده است: مجموعه كهن و تاريخي تخت جمشيد و الواح گلي آن به عنوان خاستگاه تاريخ و تمدن كهن پارس، همچنان يادآور غرر ملي ايرانيان است، لذا براساس مقررات و قوانين يونسكو، اشيا مذكور در زمره دارايي هاي ملي ايران محسوب شده و دادگاه آمريكا حق ندارد چنين تصميمي در موردي كه بخشي از ميراث فرهنگي ملت ايران محسوب مي شدند، اتخاذ كند.

اين بيانيه افزوده است: مقررات يونسكو و عرف بين المللي در مورد آثار فرهنگي كشورها اعلام مي دارد توقيف و حتي انتقال اين اموال در زمان جنگ نيز ممنوع است لذا اين اقدام برخلاف عرف بين الملل و مقررات يونسكو بوده وجاهت قانوني ندارد. ضمن اينكه ملت ايران اجازه نخواهد داد كه حقوق فرهنگي اش بازيچه سياست هاي غلط استعماري امريكا در حمايت از رژيم غاصب صهيونيستي قرار گيرد.

در پايان اين بيانيه تاكيد شده است: گنجينه باستاني ايران امانتي فرهنگي بود، كه از 73 سال پيش، براي تحقيق به شكلي اماني در اختيار مجامع دانشگاهي آمريكا قرار گرفته است. بنابراين مسئولين دانشگاه شيكاگو به عنوان امانتدار ميراث فرهنگي ايران بايد جوابگوي اقدامات غير قانوني خويش باشند. در ضمن عدم اهتمام مسئولين امريكايي در بازگرداندن اين ميراث كهن به صاحبان اصليش، تناقض گويي هاي آنان را در احترام به مالكيت خصوصي براي همگان روشن مي سازد. جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران از طريق سازمان ميراث فرهنگي، وزارت امور خارجه و اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام ضمن پيگيري موضوع تمام تلاش خويش را براي لغو اين حكم ناروا و غير قانوني بكار خواهد بست.