سازمانها در برخورد با هرگونه ناامني و اغتشاش مقتدرانه عمل كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در ارتباط زنده تلويزيوني با شوراي تامين استان آذربايجان غربي ، خاطرنشان كرد: بحث حقوق شهروندي با مسئله جاسوسي و اغتشاش و ايجاد بحران كه يك موضوع كاملا امنيتي است تفاوت زيادي دارد و در برخورد با هرگونه ناامني و بحران بايد همه سازمانها و دستگاههاي ذيربط مقتدرانه و قاطعانه و سريع عمل كنند.

به گفته وي بايد به موازات حذف زمينه سوء استفاده ضد انقلاب و دشمنان نظام ، زير ساخت ها را اصلاح و به وضعيت معيشت مردم توجه شود.

رئيس قوه قضاييه با تصريح بر اين نكته كه دادستانها داراي اختيارات خوبي هستند، متذكر شد: دادستانها را موظف كرده ايم كه در ارتباط با مسايل امنيتي و برخورد با عوامل بحران و دشمنان نظام كه در مرزها فعال هستند، ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي و امنيتي استان ، قاطعانه عمل كنند.

آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اجراي دقيق مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، بر تشكيل ستادهاي ويژه در اين خصوص در استانها از جمله در استانهاي مرزي كشورنيز تاكيد كرد و اظهار داشت: تعامل مستمر و هماهنگي و تشكيل شوراها و ستادهاي ويژه موجب تصميم گيري سريعتر و دقيق تر و حل مشكلات مردم و نظام در هر منطقه با توجه به قوميت ها و فرهنگ خاص همان منطقه مي شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي از استاندار و مسئولان آذربايجان غربي خواست با تشكيل اين ستادها و مطالعات و كار كارشناسي دقيق بر روي مسايل خاص هر شهر و منطقه مرزي و غير مرزي و انعكاس آنها به مركز كشور حساسيت مسئولان نظام را بيش از پيش برانگيخته كنند.

رئيس قوه قضاييه افزود: به نظر من در بخش مسايل امنيتي و مسايل مربوط به ضد انقلاب و دشمنان خارج از كشور و توطئه هاي آن سوي مرزها عليه نظام بايد همه دستگاه ها با جديت، هماهنگي و حساسيت بالا برخورد كنند و جلوي هرگونه حركت مرموزانه دشمنان گرفته شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي دستور داد كه دادستان ها بايد معاونت امنيت ويژه اي در راستاي برخورد با ناامني ها و ضد انقلاب ايجاد كنند و كوتاهي در اين خصوص از هيچ كس پذيرفته نيست.

رئيس قوه قضاييه در عين حال تاكيد كرد: بايد ميان مسئله جاسوسان و دشمنان و ضد انقلاب با مسايل قومي و مشكلات داخل مرزها تفاوت قائل شد و در برخورد با مشكلات داخلي توجه به زير ساخت ها و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي، تقويت آموزشها و همچنين توجه خاص به اوضاع معيشت مردم در اولويت قرار گيرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي پس از ارائه گزارش مشروح دكتر قرباني استاندار آذربايجان غربي در خصوص مسايل گوناگون استان و هم مرز بودن استان با سه كشور به رئيس كل دادگستري استان اعلام كرد كه ضمن برخورد شديد و سريع با عوامل ناامني و شرارت و بحران زا در منطقه با همكاري مسئولان استان، بسترهاي بحران و ناامني را شناسايي و در راستاي حذف بسترها و زمينه ها اقدام كنند.

وي خاطرنشان كرد: ما در دستگاه قضايي آماده هرگونه همكاري با همه سازمانها و دستگاه ها هستيم و اگر جايي نياز به اصلاح قوانين باشد پس از دريافت دلايل و مستندات در اين زمينه وارد عمل شده و پيگيري لازم انجام مي شود.