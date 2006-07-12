۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۰

حجاج امسال بايد با گذرنامه بين المللي به عربستان بروند

سازمان حج و زيارت اعلام كرد: حجاج سال جاري بايد با گذرنامه بين المللي رهسپار عربستان شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، تا سال گذشته تمامي زائران حج تمتع از پروانه گذر زيارتي كه فقط براي موسم حج تمتع داشت و به عبارتي يك بار مصرف بود ، استفاده مي كردنده شوراي عالي حج در جلسه 19 تير كه به رياست رئيس جمهور تشكيل شد راي به جايگزيني گذرنامه بين المللي به جاي پروانه گذر زيارتي داد .

سازمان حج و زيارت از زائراني كه تا پايان بهمن سال 81 در يكي از شعب بانك ملي سپرده گذاري كرده اند و تمامي افرادي كه نوبت تشرف آنان پيش از اين فرا رسيده بوده و به هر دليلي مشرف نشده اند ، خواست در فرصت مقتضي ( تا اول شهريور 85) نسبت به تمديد گذرنامه و يا دريافت گذرنامه جديد ( حتي الامكان به صورت انفرادي) اقدام كنند.

تاريخ اعتبار گذرنامه ها در زمان تشرف به حج بايد حداقل تا پايان خرداد سال 86 باشد.

بنابراين گزارش ، اسامي مديران كاروان هاي حج تمتع سال جاري روز 5 مرداد 85 از طريق روزنامه هاي محلي اعلام مي شود و از روز ششم مرداد نيز زائران مي توانند كاروان خود را انتخاب كنند.

