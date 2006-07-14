زيان عدم مصرف داروها بيش از ابتلا به عوارض احتمالي آن است

دكتر مهدي صميمي اردستاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: عوارض و زيان ناشي از عدم مصرف داروها و عدم درمان به هنگام بيماري بسيار بيشتر از ابتلاي بيمار به عوارض احتمالي دارو است.

وي گفت: عوارض مصرف داروهاي روانپزشكي به جنسيت افراد بستگي ندارد اما در برخي موارد مصرف اين داروها براي زنان نظير هنگام بارداري و شيردهي بايد با تجويز نوع مناسب آن با احتياط مصرف شود.

صميمي اردستاني افزود: عوارض مصرف داروهاي ضد افسردگي بستگي به مصرف آن داروي خاص دارد كه البته در صورتي كه اين داروها با ميزان معمولي و در صورت تجويز منطقي آن خطرناك نخواهد بود.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: عوارض مصرف داروهاي روانپزشكي با گذشت زمان از مصرف آن به تدريج كاهش مي يابد و با پايان يافتن دوره مصرف و قطع داروها اين عوارض از بين مي رود.

وي تصريح كرد: خشكي دهان ، احساس خواب آلودگي ، سرگيجه هنگام بلند شدن از خواب و يا ايستادن ، تاري ديد ، چاقي ، اختلالات جنسي ، يبوست و... از جمله عوارض احتمالي مصرف داروهاي ضد افسردگي است.

اين روانپزشك گفت: مصرف اين داروها براي بيماراني دچار افسردگي كه به لحاظ جسمي سالم هستند مشكلي را ايجاد نمي كند اما در مورد بيماران مبتلا به بيماريهايي نظير بيماري قلبي بايد با احتياط مصرف شود.

وي با بيان اينكه اين داروها فقط در صورتي كه يبمار مبتلا به افسردگي دو قطبي باشد تجويز نخواهد شد، گفت: مصرف داروهاي تجويزه شده روانپزشك در خصوص بيماريهاي رواني در صورت مصرف آن با دوز معمولي هيچ عارضه خطرناكي ندارد ضمن اينكه عوارض احتمالي ناشي از اين داروها پايدار نخواهد بود.