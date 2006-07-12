جلد چهلم از مجموعه تاريخ جهان " ويژه مشروطيت " منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، مجموعه كتابهاي تاريخ جهان كه انتشار آن از سه سال قبل آغاز شده هم اكنون به 39 جلد رسيده است كه جلد چهلم آن به انقلاب مشروطه ايران اختصاص دارد .

اين مجموعه نخستين بار در سال1995 توسط انتشارات Lucent Books ( لوسنت بوكس ) درشصت جلد در ايالات متحده آمريكا منتشر شد و نشر ققنوس اقدام به انتشار ترجمه فارسي كرده است .

جلد چهلم از مجموعه تاريخ جهان در ايران تاليف شده و در اصل براي تكميل كردن موضوعات تاريخي اين مجموعه و به سفارش ناشرايراني منتشر خواهد شد.

روش مولفان اين اين گونه است كه در كنار شرح ماجراهايي كه ذكر مي شود در بخشي از متن در داخل كادرهاي مجزايي به تشريح حواشي يك موضوع مي پردازد كه درحكم دادن اطلاعات تكميلي به مخاطب است و اگر خواننده علاقه مند به كسب اطلاعات بيشتري درباره پيشينه موضوع داشته باشد مي تواند از اطلاعات اين بخش ها هم استفاده كند .