كميته بررسي تأخير برگزاري كنكور در حوزه اصفهان تشكيل شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر " سيد محمد حسيني" عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص تأخير در برگزاري آزمون سراسري در اصفهان با بيان اين كه تأخير در برگزاري آزمون براي اولين بار اتفاق نيفتاده و در سال هاي گذشته نيز تأخير در برخي حوزه ها رخ داده است، گفت: پاسخنامه هاي اين دسته از داوطلبان طبق زمان قانوني جمع آوري شده و داوطلبان و خانواده هاي آنها بيشتر به دليل تأخير دچار تشويش شده اند و وزارت علوم نيز در برطرف كردن اين نگراني تلاش مي كند.

معاون حقوقي وزارت علوم اظهار داشت: بحث صندوق بازنشستگي اعضاي هيت علمي نيز توسط اعضاي كميسيون آموزش مطرح شده كه هفته آينده در دستور كار مجلس قرار مي گيرد.

وي همچنين از برگزاري المپياد ورزشي دانشجويان سراسر كشور خبر داد و افزود: اين المپياد از روز يكشنبه هفته آينده مصادف با ولادت حضورت زهرا (س) در كرمان برگزار مي شود.