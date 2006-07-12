عوايد حاصل از فروش برخي اجراهاي نمايش "ليلي و مجنون" به كارگرداني پري صابري صرف امور خيريه و كمك به ساخت باغ هنر بم مي‌شود.

به گزارش خبرنگار "مهر"، اين نمايش از 25 تير روزهاي شنبه تا چهارشبه ساعت 30/19 و روزهاي پنج شنبه و جمعه ساعت 18 روي صحنه تالار وحدت مي رود. يارتا ياران (در نقش مجنون) و نادر رجب پور از بازيگران "ليلي و مجنون" هستند و خسرو خورشيدي طراحي صحنه اجرا را به عهده دارد.



همزمان با اجراي "ليلي و مجنون" در تالار وحدت، نمايشگاه عكس هاي يارتا ياران از پشت صحنه اين اجرا در سالن انتظار تالار وحدت برپا خواهد شد. در برپايي اين نمايشگاه مريم اسعديان و حسن طاهري نيز مشاركت دارند.