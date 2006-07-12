رامسفلد خشونت ها و شبه نظاميان را محور مذاكرات خود با مقامهاي عراقي اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،رامسفلد به خبرنگاراني كه وي را در جريان سفرش از افغانستان به عراق همراهي مي كردند، گفت: وضعيت امنيتي بغداد كه در روزهاي گذشته شاهد كشته شدن دهها غيرنظامي در جريان اقدام هاي خشونت آميز طائفه اي بوده است در صدر برنامه كاري مذاكرات با نوري المالكي نخست وزير عراق قرار دارد.

وزير دفاع آمريكا افزود: موضوع شبه نظاميان از ديگر محورهاي مذاكرات با المالكي است و اين موضوع نيازمند راه حلي سياسي است.

وي در عين حال بر اقدام نظامي مطلوب براي رويارويي با گروههاي شورشي كه خواهان پيوستن به روند آشتي ملي در عراق نيستند، تاكيد كرد.

رامسفلد گفت: فرماندهان نظامي آمريكا هنوز به مرحله وضع دستورهايي درباره حجم نيروهاي آمريكايي در عراق در مرحله آينده نرسيده اند.

وزير دفاع آمريكا در رد ضمني خواست مقام هاي عراقي براي پايان دادن به مصونيت نيروهاي آمريكايي در عراق تاكيد كرد كه نظاميان آمريكايي متهم به قتل غيرنظاميان عراقي و نقض حقوق آنها در دادگاههاي نظامي آمريكا محاكمه خواهند شد.

دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا امروز به صورت غيرمنتظره براي گفتگو با مقام هاي عراقي وارد اين كشور شد.