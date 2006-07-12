محتواي كتب درسي تربيت معلم بازنگري مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: در اين نشست بر جذف و بكارگيري منابع نساني مورد تايد آموزش و پرورش در قالب نظام جامع تربيت معلم، ضرورت اصلاح و بازنگري قانون متعهدين خدمت، بازنگري دستورالعمل هاي موجود در مراكز تربيت معلم، ضرورت استقلال اداري و مالي اين مراكز و ضرورت اصلاح و بازنگري محتواي كتاب هاي درسي تربيت معلم تاكيد گرديد.

طراحي نظام جامع تربيت معلم ، ضرورت ايجاد ارتباط وهماهنگي بيشتر با آموزشهاي فني و حرفه اي به منظور تامين و تربيت منابع انساني رشته هاي مورد نياز فني و حرفه اي، طراحي نظام جامع تربيت معلم ، تهيه و تصويب چارت سازماني و تشكيلات تفصيلي مراكز تربيت معلم، از ديگر مواردي بود كه در اين كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفت.