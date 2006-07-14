هر گروهي كه مطالبات مردم را جدي بگيرد پيروز ميدان خواهد شد/ شعارزدگي آفت جريانات سياسي است

سيدجواد زماني در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، يكي از دلايل عمده موفقيت اصولگرايان در انتخابات گذشته را اشتباهات تاكتيكي و راهبردي جريان اصلاح طلب دانست وگفت: اصلاح طلبان از نياز واقعي مردم دور افتاده بود و بيشتر به سمت شعارهاي سياسي روي آورده بود.

اين فعال سياسي افزود: در حاليكه مردم مشكلات معيشتي داشتند، اصلاح طلبان بيشتر به دنبال برآورده كردن توقعات افراد خاص بودند و از آنچه توده مردم مي خواستند دوري كردند.

دبير جامعه اسلامي فرهنگيان در كنگاور در عين حال تصريح كرد: تجربه نشان داده است گروهها و جريانات سياسي اگر نتوانند شعارهاي خود را عملي سازند و صرفا براي به قدرت رسيدن به دنبال تفرقه و كوبيدن يكديگر باشند، طبيعتا مردم از آنان رويگردان خواهند شد.

سيد جواد زماني درادامه تاكيد كرد: چنانچه اصولگرايان به برنامه ها و اهدافشان عمل نكنند قطعا سرنوشتي بهتر از اصلاح طلبان نخواهند داشت.

وي در پايان با اعلام اينكه جلسه شوراي مركزي جامعه اسلامي فرهنگيان پنج شنبه آينده برگزار خواهد شد، خاطرنشان كرد: در اين جلسه تاريخ دقيق ديدار جامعه اسلامي فرهنگيان با جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي رايزني و حضور در انتخابات مجلس خبرگان مشخص خواهد شد.