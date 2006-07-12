فصلنامه موسيقي ماهور منتشر شد

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر ، در اين شماره علاوه بر مطالب متنوعي كه در زمينه هاي مختلف موسيقي و مباحث نظري آمده است ، در سرفصلي به نام "مباحث ويژه" به تار سازي يحيي و چگونگي ساخت تارپرداخته شده است.

موسيقي در قاهره معاصر ، نگاهي به حيات موسيقايي دوره افشاري،تعزيه در ايران و دومجلس آن،نگاهي به محافل آواز خواني در زير پل خواجو و...از جمله مقاله ها و مطالب خواندني در اين شماره فصلنامه ماهور است.

در بخشي از سرمقاله اين شماره آمده است : "در شماره حاضركمي از روال عادي فصلنامه عدول كرده ايم و بخش هاي "مفاهيم بنيادين"و"مباحث ويژه" را كه معمولا به عنوان جايگزين يكديگر مي آمدند،يك جا آورده ايم..."

مطلب پر مخاطب "تافصلي ديگر" اين فصلنامه كه به قلم سيد محمد موسوي(مدير مسئول) نگاشته مي شود، به تفصيل و تطويل به موضوع اعتراض موسسه ماهور به نمايشگاه بين المللي كتاب و شركت نكردن اش در اين نمايشگاه پرداخته است .

در بخشي از اين يادداشت سوزناك چنين آمده است : "نمايشگاه كتاب به مثابه كالبد يافتن بخش عظيمي از فعاليت هاي قشر فرهيخته ماست كه متاسفانه هرساله به صورت ناساز و بي اندام و مازگونه ،توام با انواع و اقسام صدا هاي مربوط و نامربوط در برابر ما ظاهر مي شود..."

و در بخش ديگر موسوي گلايه خود را چنين ادامه مي دهد: "به هرحال شكل كالبدي نمايشگاه كتاب به خوبي با محتواي خود همگوني دارد:تصدي گري دولت در امر نشر كه لذت يافتن و خواندن يك كتاب خوب را در ميان انبوهي از كتاب هاي زايد زائل مي كند.واين گونه است كه تعداد ناشران مان از تعداد كتابخوانان هاي مان بيشتر مي شود و..."

ماهور شماره سي و يك در 222صفحه و در قطع هميشگي خود به مدير مسئولي" سيد محمد موسوي" و به قيمت 2500تومان در دسترس علاقه مندان هنر موسيقي قرار گرفته است.