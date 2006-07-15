نرم افزار مدينه العلم توليد مي شود

به گزارش خبرنگار حوزوي مهر از اصفهان، حجت الاسلام سجادي - رئيس مركز تحقيقات رايانه اي حوزه عليه اصفهان با بيان اين مطلب افزود: اين نرم افزار حاوي 700 كتاب و مقاله با موضوعات تاريخ زندگاني، تاريخ اسلام، فضائل، سيره و سخنان اين بزرگوار است.



وي در خصوص امكانات اين نرم افزار كه به همت جمعي از طلبه هاي جوان در دست توليد است گفت: صوت و متن زيارتنمامه هاي پيامبر اعظم (ص) به صورت فشرده، تصاوير زيبا و قابل توجه در خصوص آن حضرت از امكانات اين نرم افزار است.



سجادي اضافه كرد: در اين نرم افزار امكان مشاهده فهرست كليه كتاب ها و مقالات به صورت همزمان براي كاربران فراهم شده است.