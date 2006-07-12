استعداد هاي هنري در آزمون دانشگاه ها ناشناخته باقي مي مانند

اين آهنگساز در گفت و گو با خبرنگار موسيقي مهر با بيان اين مطلب افزود : اساتيدي كه مسووليت جذب دانشجويان موسيقي را بر عهده دارند، از آن جا كه فرصت بسيار كوتاهي براي شناسايي استعداد و توانايي داوطلب در اختيارشان قرار گرفته ، به ناچار نمي توانند آن گونه كه شايسته و بايسته است دست به انتخاب و گزينش دانشجويان اين رشته بزنند.

او ادامه داد : آن ها كه آزمون را برگزار مي كنند در نهايت به دنبال انتخاب بهترين ها هستند اما نحوه برگزاري آزمون و مدت زماني كه براي آن پيش بيني شده اشتباهاتي را هم در پي دارد.

به گفته رييس هيات مديره خانه موسيقي ، سازمان سنجش لازم است كه با طولاني تر كردن زمان آزمون عملي به ممتحنين فرصت انتخاب بهتر و دقيق تر بدهد.

سرير افزود : هر چه زمان برگزاري آزمون عملي و نيز مراحل آن افزايش پيدا كند ، فرد ممتحن مي تواند به جزييات توانايي هاي داوطلب پي برده و او را به روش هاي گوناگون محك بزند.

سرير در بخش ديگري از اين گفت و گو به شرايط آزمون نظري رشته موسيقي اشاره كرد و اظهار داشت : مرحله آزمون علمي يا كتبي اين رشته نيز مانند ساير رشته ها عمومي است و داوطلب براي قبولي در آن به محفوظاتش رجوع مي كند.

او در اين باره گفت : تست ها و سوالاتي كه در آزمون كتبي رشته موسيقي طراحي مي شوند چندان به خلاقيت و ذهن داوطلب توجه ندارند و در نتيجه دانشجويي در آن موفق مي شود كه محفوظات خوبي داشته باشد.

اين آهنگساز در پايان تاكيد كرد : گرچه بسياري از استعدادهاي اين هنر ، به واسطه برخي ضعف ها و كاستي هايي كه به ناچار در نحوه آزمون رشته موسيقي وجود دارد ناشناخته مي مانند و به دانشگاه ها راه پيدا نمي كنند اما حقيقت اين است كه علاقه مندان واقعي موسيقي ، خارج از محيط دانشگاه ها، در محضر اساتيد و با مطالعه كتبي كه در دانشگاه ها تدريس مي شود مي توانند پايه علمي و عملي خود را ارتقا بدهند.

سرير اين نكته را نيز يادآوري كرد كه : موسيقي همانند طب نيست كه اگر وارد دانشگاه شدي حتما طبيب خارج بشوي. مهم خروجي هاي دانشگاه هاي موسيقي هستند. خيلي ها وارد دانشگاه مي شوند به شوق اين كه روزي آهنگساز خوبي خواهند شد اما در پايان در هيات يك معلم ساده موسيقي فارغ التحصيل مي شوند.