دولت معتقد به توسعه سياسي و مشاركت مردمي است / اراده دولت تضعيف شوراها نيست

به گزارش "مهر" حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير كشور در ديدار با اعضاي شوراي عالي استان ها با اشاره به نوپا بودن تجربه شوراها در كشور و با اشاره به اينكه " نظام اداري كشور با دارا بودن بيش از 150 سال تجربه نوين هنوز با مشكل روبروست" گفت: نهاد شوراها كه حدود 8 سال سابقه دارد، طبيعي است كه در جامعه مواجه با مشكلاتي باشد.

وي افزود: تثبيت شوراها نياز به فرهنگ سازي و باورسازي دارد.

وزير كشور با تاكيد بر اينكه ‹‹دولت مخالف شوراها نيست›› خاطرنشان كرد: بايد اين واقعيت را بپذيريم كه دولت قبلي نيز كه متولي و باني ايجاد شوراها در كشور بود، با مشكلاتي در امر شوراها مواجه بود.

مصطفي پورمحمدي با اشاره به برخي اقدامات وزارت كشور در جهت تقويت شوراها خاطرنشان كرد: وقتي پيشنهاد مي شود برخي مسئوليت هاي سازمان بهزيستي به شوراها تفويض شود، اين در جهت تقويت شوراهاست.

وي با انتقاد از برخي ديدگاه ها مبني بر محدود سازي شوراها و با اشاره به لزوم وجود هماهنگي در جهت توسعه متوازن در كشور گفت: البته اختيارات و ساز و كار شوراها بايد متناسب با آهنگ توسعه متوازن كشور باشد.

پورمحمدي گفت: وزارت كشور در خصوص نظارت بر شوراها ، خود هيچگونه ادعايي نداشته و تابع نظر قانونگذار است و اگر براساس قانون مجلس، ملزم به نظارت بر شوراها شود، در اين صورت، مكلف به اجراي آن هستيم.

وي به لزوم تعامل بيشتر مجموعه وزارت كشور از جمله بخشداري ها، فرمانداري ها و استانداري ها با شوراها تاكيد كرد و اظهار داشت: ما معتقد به توسعه سياسي و حضور قوي و مشاركت مردمي در سطوح مختلف تصميم گيري ها هستيم.

حجت الاسلام پورمحمدي گفت: طبق برنامة وزارت كشور ظرفيت 36 هزار دهياري در سطح كشور موجود است و گمان مي رود كه در دولت جديد 2 هزار دهياري جديد تاسيس گردد.

جدل هاي مربوط به اصلاح قانون شوراها نبايد باعث لطمه به مشاركت مردم در انتخابات آينده شوراها شود

وي افزود: تا پايان سال 86 و حداكثر اوايل سال 78 تمام روستاهاي كشور داراي دهياري مي شوند.

به گزارش "مهر" وي با اشاره به جايگاه شوراها در نظام تصميم گيري كشور گفت: نظام مديريتي كشور متكي به خانواده بزرگ شوراها است و هويت اعضاي شوراها، برخلاف نمايندگان مجلس، هويتي منطقه اي و محلي است.

وزير كشور سرنوشت لايحه تجميع انتخابات را از جانب دولت، قابل پيگيري ندانست و گفت: در اين خصوص خود مجلس و كميسيون هاي مربوط پي گير تجميع انتخابات هستند.

وي افزود: جدل هاي مربوط به اصلاح قانون شوراها نبايد باعث لطمه به مشاركت مردم در انتخابات آينده شوراها شود.

در اين جلسه كه روساي شوراي استان هاي سراسر كشور در قالب شوراي عالي استان ها شركت داشتند، مهدي چمران رئيس اين شورا با گزارشي از فعاليت هاي دورة دوم اين شورا ها گفت: شوراها و شوراي عالي استان ها بدون همكاري دولت نمي توانند كاري رابه پيش ببرند.

چمران گفت: شوراي عالي استان ها بايد نقش بيشتري در مجموعه نظام جمهوري اسلامي ايفاء نمايد.

در ادامه اين نشست، تعدادي از روساي شوراهاي استان ها به طرح ديدگاه هاي خود در خصوص اصلاح قانون شوراها، ارتباط مجموعه وزارت كشور با شوراها، اعتبارات مربوط به دهياري ها، همزماني انتخابات شوراها با انتخابات خبرگان و تثبيت جايگاه اين نهاد در نظام تصميم گيري و مديريت كشور، پرداختند.